EY Austria steigt mit denkstatt-Übernahme groß in Nachhaltigkeitsberatung ein

Früher waren sie Wettbewerber, jetzt gehören sie zusammen: Das Beratungs- und Prüfungsunternehmen EY hat in Österreich die Denkstatt, eine auf Nachhaltigkeitsthemen spezialisierte Unternehmensberatung zu 100 Prozent übernommen. Die neue Tochter tritt ab sofort unter dem Namen EY denkstatt auf und stärkt dem Käufer im großen wachsenden Feld der Sustainability mit 120 Expert:innen. denkstatt wurde 1993 in Wien gegründet und machte im Geschäftsjahr 2022 einen Bilanzgewinn von 1,28 Mio. Euro.

„Wir kombinieren die starken Kernkompetenzen von EY im Bereich Nachhaltigkeit mit drei Jahrzehnten Spezialwissen der denkstatt am österreichischen und europäischen Markt, darunter zum Beispiel Nachhaltigkeitsreporting nach internationalen Standards, CSRD- und EU-Taxonomie-Beratung, CCF-Berechnungen, Ökobilanzierung sowie Dekarbonisierungs- und ESG-Strategien“, heißt es in einer gemeinsamen Aussendung.

EY denkstatt ist dabei neben Österreich auch in den osteuropäischen Ländern Bulgarien, Rumänien, Slowakei und Ungarn tätig und bringt also auch internationales Business mit sich. An der Spitze der EY denkstatt stehen weiterhin die drei denkstatt-Geschäftsführer Willibald Kaltenbrunner, Peter Linzner und Christian Plas.

Geht es etwa um Unternehmensrisikobewertungen, Klimarisikobewertungen, nachhaltige Lieferketten, Ressourcenmanagement und Kreislaufwirtschaft, will man nun gemeinsam erste Anlaufstelle für Unternehmen sein. Zu den Kunden zählen bereits etwa RHI Magnesita, Borealis, Mondi, Lenzing oder Greiner.