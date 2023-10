Fifteen Seconds Festival feiert bald 10. Jubiläum in Graz

Vom 6. bis zum 7. Juni 2024 wird die Stadthalle Graz erneut zum Treffpunkt für Europas neugierigste Köpfe, da das Fifteen Seconds Festival seine Tore öffnen wird. Anlässlich des zehnten Jubiläums steht eine der Kernkompetenzen im Mittelpunkt – und zwar Networking. Weitere zentrale Schwerpunkte werden zukunftsorientierte Themen wie „Future of Work“, Unternehmertum und Technologie bilden. Tickets für das Festival gibt es schon ab nächster Woche.

Die Bedeutung von Networking highlighten

Im Juni 2014 startete das Fifteen Seconds Festival unter dem Namen „Marketing Rockstars“ in der Grazer Stadthalle. Mit nur einem Veranstaltungstag, etwa 1.300 Teilnehmer:innen und 80 Speaker:innen hat sich das Event zu einem festen Bestandteil der Szene entwickeln können. Mittlerweile erstreckt es sich nämlich über zwei Tage, zieht rund achtmal so viele Teilnehmer:innen an und bietet eine noch größere Vielfalt an Speaker:innen auf den verschiedenen Bühnen.

Networking soll bei der Jubiläumsausgabe 2024 besonders im Fokus stehen. Mit zusätzlichen Aktivierungen, neuen Formaten und verstärkten Networking-Sessions wird vor Ort insbesondere die Bedeutung des Netzwerkens in der heutigen Arbeitsrealität thematisiert. Kathrin Schmidt, die Geschäftsführerin des Events, betont dabei: „Wir bekommen jedes Jahr die Rückmeldung von unseren Teilnehmer:innen, wie wichtig ihnen das Netzwerken am Fifteen Seconds Festival ist und dass sie die Atmosphäre schätzen, die wir dafür bieten. Deshalb werden wir unseren Fokus in diesem Bereich noch weiter ausbauen.“

Eine Neuheit für 2024 werden die Roundtables sein, bei denen ein „Table Captain“ als Impulsgeber:in und Diskussionsleiter:in gemeinsam mit einer kleinen Gruppe von Teilnehmer:innen ein bestimmtes Thema diskutiert. Zudem sind Pre- und Side-Events in Zusammenarbeit mit Grazer Unternehmen geplant.

Leadership, Unternehmertum oder Technologie

Die Bühnen des Fifteen Seconds Festivals legen zum zehnten Jubiläum ihren Schwerpunkt auch weiterhin auf Themen der Zukunft. Derzeit sind sieben Kernbereiche geplant, die sich auf aufstrebende Wirtschaftszweige und sich verändernde soziale Gegebenheiten konzentrieren. Dazu zählen unter anderem „Zukunft der Arbeit,“ Nachhaltigkeit, Unternehmertum und Technologie.

Konkrete Themen im Überblick:

Leadership: „Orchestrierung von Ergebnissen“ – für Führungskräfte

Marketing: „Stimme und Sichtbarkeit“ – für Marketingexpert:innen

Human Resources: „Zukunft der Arbeit“ – für Personal- und Kulturmanager:innen

Nachhaltigkeit: „Nachhaltiges Europa“ – für Nachhaltigkeits- und Impact-Führungskräfte

Unternehmertum: „Von der Idee zum Vorstand“ – für Gründer:innen

Technologie: „Code und Konsequenzen“ – für Technologie-Enthusiast:innen

Kreativität: „Die Gestaltung der Zukunft“ – für Designer und Kreative

Das sind die Speaker:innen

Die ersten angekündigten Sprecher:innen für 2024 sind vielversprechend und umfassen Persönlichkeiten wie die Inklusions-Aktivistin und Barbie-Botschafterin Natalie Dedreux, die sportliche Leiterin der Frauenfußballabteilung des FC Bayern München, Bianca Rech, Dagmar Chlosta, Managing Director bei Faber-Castell Cosmetics, den französischen DJ und ehemaligen Profifußballer Djibril Cissé, die britische Digitalmarketerin Kate Hamer, die als Climate Reality Leader im von Al Gore initiierten Climate Reality Project aktiv ist, sowie Jakob Berndt, der nach seinem Engagement bei Lemonaid und ChariTea nun als Mitbegründer die nachhaltige Tomorrow Bank aufbaut.

Tickets ab nächste Woche erhältlich

Der Vorverkauf für das Fifteen Seconds Festival 2024 startet am 11. Oktober 2023. Wer sich bis dahin für den kostenlosen Newsletter von Fifteen Seconds angemeldet hat, erhält an diesem Tag Zugang zu einem begrenzten Kontingent an Festivalpässen.