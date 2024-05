Fifteen Seconds: Firma wird mit Millionenschulden sofort geschlossen

Die bereits vergangene Woche angekündigte Insolvenzmeldung der Firma hinter dem Grazer Fifteen Seconds Festival, der Fifteen Seconds Events GmbH, liegt nun vor. Betroffen von der Pleite sind 17 Dienstnehmer:innen, 166 Gläubiger:innen sowie mehr als 1.100 Ticketkäufer:innen. Die Passiva der Firma rund um Geschäftsführer Stefan Stücklschweiger, belaufen sich aktuell auf 1,66 Mio. Euro, eine Fortführung ist nicht möglich. Das bedeutet, dass das Unternehmen geschlossen und nicht mehr saniert werden kann.

Vergangene Woche war seitens Fifteen Seconds kommuniziert worden, dass wegen „kurzfristiger Absagen von teilweise langjährigen Sponsoren“ die Konferenz abgesagt hätte werden müssen. Nun ist auch beim Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) zu lesen, dass auch die Ticketverkäufe hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren. Ein weiterer Faktor: Zuletzt wurden laut KSV1870 auch die Fortbildungsbudgets wichtiger Kunden, die für Mitarbeiter Tickets für die Teilnahme angekauft haben, massiv reduziert. Das hätte dazu beigetragen, dass der Event im Juni 2024 nicht mehr durchgeführt werden kann.

Den Passiva von knapp 1,7 Mio. Euro stehen lediglich Aktiva von 142.000 Euro gegenüber, „wobei der Großteil auf offene Kundenforderungen entfällt, welche an die Hausbank abgetreten sein dürften“, heißt es beim AKV. Damit bleiben nur 46.000 an freien Aktiva über, was letztendlich auch erklären dürfte, warum eine Sanierung nicht mehr in Frage kommt. „Eine Fortführung ist nicht darstellbar, sodass bereits im Insolvenzantrag die Zustimmung zur sofortigen Schließung erteilt wird. Das Unternehmen ist daher im Rahmen des Insolvenzverfahrens abzuwickeln“, heißt es dazu.

Gründer Stücklschweiger blickt nach vorne

„Dieses Mal haben zu viele Sponsoren gesagt, es geht sich nicht aus, weil sie weniger Budget zur Verfügung haben. Ich höre überall aus der Event-Branche, dass gespart wird. Die wirtschaftliche Lage in Österreich ist allgemein angespannt und Marketing-Budgets werden am schnellsten gekürzt“, so Stücklschweiger gegenüber Trending Topics Für ihn sei es „ein persönlicher Tiefpunkt“.

Stücklschweiger hat das Fifteen Seconds Festival, das zu Beginn noch unter dem Namen Marketing Rockstars lief, gemeinsam mit Thiemo Gillissen gestartet. Sie hatten für ihre 2012 gegründete Firma 2017 mit dem Strategie- und Designunternehmen moodley an einen Mehrheitseigentümer verkauft, kauften dann aber 2022 mit neuen Partnern 90 Prozent des Unternehmens zurück. 2024 ist nun aber das Ende gekommen.

Der Stadt Graz, in der er in den vergangenen Jahren jährlich eine Großveranstaltung durchführte, will er aber erhalten bleiben bzw. weiter für ihre Verbesserung arbeiten. Stücklschweiger ist für die ÖVP im Grazer Gemeinderat und engagiert sich dort im Kleinen wie Großen für eine grünere, nachhaltigere und sicherere Stadt. Zudem will er sich künftig auf die Micro-Learning Plattform „Fifteen Seconds Path“ fokussieren.