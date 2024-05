Fifteen Seconds: Ticket-Käufer:innen können gratis zur Female Founders-Konferenz

Die kurzfristige Absage des Fifteen Seconds Festival in Graz hat durchaus Schockwellen durch die Innovationslandschaft gejagt – und jene, die bereits Tickets für die Veranstaltung ab dem 6. Juni gekauft haben, vor die Frage gestellt, ob sie ihr Geld zurück bekommen werden. Denn Rückerstattungen werden über das Insolvenzverfahren unter Fremdverwaltung behandelt – mit ungewissem Ausgang.

Nun gibt es für sie aber ein Angebot: Sie bekommen von der Konferenz „LEAD TODAY. SHAPE TOMORROW.“ (LTST), die am 5. und 6. Juni im MAK in Wien stattfindet, ein kostenloses Ticket-Kontingent zur Verfügung gestellt. Mit dem Promocode fifteenseconds können sie ein kostenloses Ticket hier einlösen, so lange der Vorrat reicht. Die Aktion ist gültig bis zum 30.05.2024.

Die LTST-Konferenz wird von Female Founders veranstaltet, die sich seit Jahren für Frauen in der Welt der Startups, IT und Wirtschaft einsetzen – mit dem Fund F ist daraus auch sogar ein Investment-Fonds für Startups hervorgegangen. Unter dem Motto „Redefining the Status Quo in European Tech“ bringt die LTST-Konferenz unter andeem Gianna Lengyel von Mistral AI, Anna von Hellberg von Motel a Miio, Daniel Dippold von EWOR oder Sylvia Ionita von Waterdrop auf die Bühne.