Figure AI: Robotics-Startup holt 675 Millionen Dollar, u.a. von OpenAI

Es sind nicht mehr bloß japanische Unternehmen und Elon Musks Tesla, die humanoide Roboter bauen, sondern auch Startups. Das aktuell bemerkenswerteste ist sicherlich Figure AI von Seriengründer Brett Adcock, der zuvor als Gründer von Archer einen 2,7 Milliarden Dollar schweren IPO schaffte und außerdem Vettery um etwa 100 Mio- Dollar verkaufte. Nun gilt sein gesamter Fokus der Entwicklung von Robotern in Menschengestalt, die Arbeiten aller Art verrichten können sollen.

Das hat dem Unternehmen, das Artificial Intelligence und Robotik vereinen will, nun 675 Millionen Dollar eingebracht. Die Investoren könnten namhafter nicht sein: So haben Amazon-Gründer Jeff Bezos (via Explore Investments), Nvidia, Intel, Samsung und Amazon das Kapital zusammen gebracht, dass das Unternehmen mit ungefähr 2 Milliarden Dollar bewertet. Weiters finden sich unter den Investoren auch Microsoft, OpenAI, Parkway Venture Capital, Align Ventures, ARK Venture Fund, Aliya Capital Partners, Tamarack, Boscolo Intervest und BOLD Capital Partners. Bei OpenAI soll man kürzlich überlegt haben, Figure AI komplett zu kaufen, nun wird man Investor.

Die Roboter, die Figure AI in großen Stückzahlen bauen möchte, sollen tatsächlich menschliche Arbeit ersetzen. „Allein in den USA gibt es über 10 Millionen unsichere oder unerwünschte Arbeitsplätze, und die alternde Bevölkerung wird es den Unternehmen zunehmend erschweren, ihre Belegschaft zu vergrößern. Infolgedessen wird das Wachstum des Arbeitskräfteangebots in diesem Jahrhundert stagnieren. Wenn wir weiter wachsen wollen, brauchen wir mehr Produktivität – und das bedeutet mehr Automatisierung“, heißt es aus dem Unternehmen.

Erstes Einsatzgebiet: Die Fabrik

Die Einsatzbereiche seien nahezu unendlich, wird kommuniziert. Fortschrittliche Roboter könnten die Arbeit in Unternehmen von mehr als 3 Milliarden Menschen übernehmen, weitere 2 Milliarden Menschen im Haushalt unterstützen sowie die Pflege älterer Menschen übernehmen. Ach ja, und der Aufbau neuer Welten auf anderen Planeten sei dann auch eine künftige Aufgabe für die Roboter. Das ist aber noch sehr weit weg, weswegen Figure AI bei Fertigung, Versand und Logistik, Lagerhaltung und Einzelhandel beginnen will. Kein Wunder, warum Bezos und Amazon mit von der Partie sind. Mit BMW gibt es bereits einen Deal, der den Einsatz der Roboter in der Fertigung zum Ziel hat.

Was kann der erste Roboter, den Figure AI gebaut hat? Er hört auf den Namen „Figure 01“, ist selbst 60 Kilo schwer, kann 20 Kilo heben, bewegt sich mit 1,2 Metern pro Sekunde und läuft (natürlich) mit einem Akku. Dem Hersteller zufolge soll Figure 01 Türen öffnen und Werkzeuge benutzen, Treppen steigen und Kisten heben können. Gegründet wurde Figure AI erst 2022 im kalifornischen Sunnyvale. Mit dem frischen Geld muss nun gezeigt werden, dass die versprochenen Roboter auch Anwendung finden.