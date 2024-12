fiskaly expandiert mit cloudbasierter Softwarelösung nach Italien

fiskaly wurde 2019 in Wien gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern von cloudbasierten Fiskalisierungslösungen in Deutschland, Spanien und Österreich. Jetzt steht ein weiterer Meilenstein an: Die Expansion nach Italien. Dafür wurde SIGN IT vorgestellt, eine cloudbasierte Lösung, die die Einhaltung der italienischen Steuervorschriften sicherstellen soll.

Digitalisierung des Steuersystems

Steuervorschriften einzuhalten kann komplex sein, findet fiskaly. Deshalb habe es eine Lösung entwickelt, um die Einhaltung von Steuergesetzen in ganz Europa zu vereinfachen. SIGN IT wurde speziell für Italiens “sich entwickelnde Steuervorschriften“ entworfen. Denn Italien ist dabei, sein Steuersystem zu digitalisieren. Das heißt, Unternehmen müssen sich an die neuen Vorschriften anpassen. So dürfen sie ab 2025 Belege ohne physische Registrierkassen telematisch übermitteln.

Laut fiskaly baut dies auf der 2019 erfolgten Einführung elektronischer Quittungen und telematischer Registrierkassen auf und stellt einen wichtigen Schritt zur Modernisierung der Steuereinhaltung dar.

Expansion nach Italien

Bei der neuen cloudbasierten Softwarelösung handelt es sich um eine API-Lösung, durch die Unternehmen Steuervorschriften leichter einhalten können sollen. Über die Verbindung zu den POS-Systemen soll ein automatisiertes Datenmanagement stattfinden. Unternehmer:innen müssten sich zudem nicht mehr nur auf physische Kassensysteme verlassen und erhielten mehr Flexibilität, heißt es. Gleichzeitig, so verspricht fiskaly, werden die Betriebskosten gesenkt.

fiskaly zählt nach eigenen Angaben heute bereits 800 B2B-Kunden und 6 Milliarden verwaltete Transaktionen. Mit der Erschließung von neuen Märkten wie Italien möchte das Unternehmen seinen europäischen Wachstumskurs fortsetzen.