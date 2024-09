Flightkeys: US-Großinvestor Insight Partners steigt bei Wiener Scale-up ein

Mit 380.000 Flugplänen, die täglich mit ihrer Software erstellt werden, ist das österreichische Scale-up Flightkeys ein unverzichtbarer Player für viele Fluglinien geworden. Nun kommt es zum Einstieg eines sehr großen und namhaften Investors bei dem Wiener Unternehmen. Denn der bisherige Lead-Investor, die B&C Innovation Investments GmbH, verkauft einen signifikanten Anteil an Insight Partners.

Insight hat hat eigenen Angaben zufolge Assets von etwa 80 Mrd. Dollar under Management, hat in mehr als 800 Unternehmen weltweit investiert und mehr als 55 Portfoliounternehmen beim Börsengang begleitet – und gehört damit weltweit zu den Top-Playern der Software-Branche. Im Portfolio finden sich etwa Wiz, Monday.com, Checkout.com, Hootsuite oder auch Tricentis – letzteres Software-Unternehmen gehört zu den größeren Unternehmen in dem Bereich, die aus Österreich hervorgingen.

Flightkeys wurde von Christoph Prinz, Felix Hackl, Georg Schiefer, Gregor Resch, Peter Radler, Patrice Cotton und Raimund Zopp gegründet, zusammen halten sie noch etwa 77 Prozent und damit die deutliche Mehrheit am Unternehmen.

„Bereits Marktführer in den USA“

Flightkeys beschäftigt aktuell mittlerweile 110 Mitarbeiter:innen und optimiert in Echtzeit Flugpläne für Airlines, um Kosten zu sparen und Emissionen zu verringern. „Flightkeys ist heute bereits Marktführer in den USA. Wir streben an, die konsequente und nachhaltige Umsatz- sowie Profitabilitätsentwicklung fortzusetzen und uns global als führender Softwareanbieter für Flightmanagement Software Solutions weiterzuentwickeln. Mit der neuen Partnerschaft wird Flightkeys, wie bisher, auf organisches und nachhaltiges Wachstum setzen und die Marktposition bei der Kostenoptimierung des Flugbetriebes für Airlines weltweit weiter ausbauen“, heißt es seitens Mitgründer Christoph Prinz, der Flightkeys gemeinsam mit sechs Mitgründern 2015 gründete

.Der Firmensitz soll Zukunft in Wien bleiben, die Wertschöpfung damit ebenfalls in Österreich. „Wir werden mit dem neuen Partner unseren Weg weiter konsequent beschreiten sowie auch andere Geschäftsfelder innerhalb der Luftfahrtindustrie erschließen, welche bis dato auf jahrzehntealten Systemen beruhen. Unser Vorteil ist und bleibt, dass wir schnell und gezielt agieren und reagieren sowie frei von dem Korsett einer Konzernstruktur sehr rasch Lösungen umsetzen können“, so Prinz weiter.

B&C: Investment um das 50-fache gesteigert

Für B&C, die 2016 bei dem Unternehmen einstiegen, soll es ein sehr erfolgreicher Millionen-Exit sein. Die Anteile (18,2%) sollen sich dem Investor zufolge seit 2016 um das rund Fünfzigfache im Wert gesteigert haben.

„Flightkeys ist ein österreichisches Vorzeige-Unternehmen aus dem Technologiebereich sowie eine Erfolgsgeschichte für die dahinterstehenden Gründer und auch die B&C-Gruppe. Als bisheriger Leadinvestor hat die B&C Flightkeys bereits seit 2016 auf ihrem Wachstumskurs begleitet. Das Unternehmen ist mit den erzielten Erfolgen ein Paradebeispiel für Hightech und Software-Kompetenz aus Österreich“, so Thomas Zimpfer, Geschäftsführer der B&C-Gruppe: „Gleichzeitig ist Flightkeys Abbild der B&C-Zielsetzung, als Partner von Entrepreneuren dazu beizutragen, dass sich österreichische Technologie-Unternehmen entwickeln und etablieren können. Die abgeschlossene Transaktion dokumentiert den erfolgreichen Entwicklungspfad des Unternehmens.“