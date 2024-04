For Sports: „Die Arbeit an etwas, das du liebst, macht den Unterschied“

Ein Trainings-Tool für Sportler:innen, das viele Möglichkeiten für die Verbesserung von Geschwindigkeit, Reaktionsfähigkeit und Ausdauer bietet. Das verspricht die burgenländische Jungfirma For Sports. Dafür hat das Startup eigene Reaction Pads entwickelt, die mit einer App verbunden sind. Diese Pads reagieren auf Druck und lassen sich für unterschiedlichste Übungen in verschiedenen Sportarten verwenden. Marc Payer, Mitgründer und CEO der Jungfirma, hat mit unserem Startup Interviewer gesprochen.

Kannst du uns dein Startup vorstellen? Was macht ihr genau?

Marc Payer: For Sports ist ein Startup aus dem Burgenland, das von ehemaligen Athlet:innen, Ingenieur:innen sowie IT- und Codierungsspezialist:innen betrieben wird. Unsere Leidenschaft gilt dem Sport in all seiner Vielfalt. Wir konzentrieren uns nicht auf eine Sportart, weil wir sie alle lieben. Von Fußball über Volleyball, Basketball, Leichtathletik, Kampfsport bis hin zu allen anderen Sportarten, die das Bedürfnis nach Geschwindigkeit, Beweglichkeit, Ausdauer und Reaktion teilen. Darüber hinaus haben wir auch einen besonderen Fokus auf den Behindertensport und darauf, beeinträchtigen Personen den Spaß der Bewegung zu vermitteln.

Wer ist im Gründungsteam?

Das Team um Marc Payer, Reyna Rodas und Zyprian Nemeth hat Erfahrung im Bereich Produktionsaufbau und Lieferantenauswahl, da die Expertisen auch bei Swarovski Energy gefragt waren. Dort war das Team mit dem Qualitätsmanagement und der Serienfertigung des High End Luxusscheinwerfers für die S-Klasse von Mercedes (Mercedes C217) betraut und trug Verantwortung für ein Team. Ein branchenübergreifendes Netzwerk und Erfahrungen im Bereich der Produktentwicklung sind die Basis, um zielgerichtete, maßgeschneiderte Lösungen für ForSports zu entwickeln. Matthias Stelzmüller ist unsere Stütze, was Marketing & PR angeht, und hilft maßgeblich bei der Produktentwicklung mit.

Was ist die Geschichte hinter deinem Startup? Wie und warum hast du angefangen?

Durch die Passion für Sport und Technologie hat For Sports mit den Reaction Pads eine innovative Lösung geschaffen, die Athlet:innen mit, aber auch ohne Behinderung dabei unterstützen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und ihre sportliche Leistung zu verbessern. Die Reaction Pads sind ein Beweis dafür, dass durch die Kombination von Leidenschaft und Technologie außergewöhnliche Dinge erreicht werden können.

Was unterscheidet dein Startup von der Konkurrenz? Was macht euch einzigartig, was ist die USP?

Was unsere For Sports Reaction Pads von der Konkurrenz unterscheidet, ist ihre außergewöhnliche Konstruktion: Sie sind so konzipiert, dass sie jede Erschütterung aushalten. Darüber hinaus sind sie anpassbar für Menschen mit Beeinträchtigungen und die dazugehörige App ist kinderleicht zu steuern.

Welche Technologien setzt ihr ein, bzw. welche hauseigene Tech habt ihr entwickelt?

For Sports hat von Anfang an für und mit beeinträchtigten Personen entwickelt, konzipiert und getestet. So sind alle Bedürfnisse in das Produkt mit eingeflossen, und es ist 100 Prozent Made in Austria. Durch unsere einzigartige Kombination aus hochwertiger Technologie, inklusivem Design und österreichischer Handwerkskunst heben sich die For Sports Reaction Pads von der Konkurrenz ab, indem sie nicht nur Sportler:innen dabei helfen, ihre Leistung zu verbessern, sondern auch eine inklusive Sporterfahrung für Menschen mit Beeinträchtigungen bieten.

Wer ist eure Zielgruppe und wie erreicht ihr sie?

Unsere Zielgruppe sind Sportler:innen jeden Alters und Leistungsniveaus sowie Menschen mit Beeinträchtigungen, die nach einer inklusiven Sporterfahrung suchen. Durch Kooperationen mit Behindertenheimen, Sportvereinen, Schulen und anderen Sportorganisationen erreichen wir direkt Athlet:innen und Sportbegeisterte.

Wie sieht es mit bisherigen Finanzierungen aus? Gibt es schon Investoren?

Bisher wurde alles mit Eigenkapital in Höhe von 200.000 Euro finanziert. Wir waren auch bei der Fernsehshow 2 Minuten 2 Millionen zu Gast, haben aber hier keinen passenden Investor gefunden.

Kannst du uns dein Geschäftsmodell erklären? Wie generiert dein Startup Einnahmen?

Unser Geschäftsmodell basiert auf dem Verkauf der For Sports Reaction Pads. Wir generieren Einnahmen, indem wir hochwertige Reaction Pads verkaufen, die Sportler:innen dabei helfen, ihre Reaktionsfähigkeit, Schnelligkeit und Beweglichkeit zu verbessern.

Was sind die nächsten Schritte für dein Startup? Habt ihr spezifische Ziele für die Zukunft?

Die Erstellung eines inspirierenden Videos, das die Inklusion im Sport hervorhebt und unsere For Sports Reaction Pads als Instrument für ein inklusives Sporterlebnis präsentiert. Wir wollen den Markt im Bereich Inklusion erobern, indem wir gezielt mit Behindertensportorganisationen, inklusiven Sportvereinen und Einrichtungen zusammenarbeiten. Die Entwicklung weiterer innovativer Produkte, die die Bedürfnisse von Sportler:innen mit und ohne Beeinträchtigungen erfüllen und sie in ihrer sportlichen Entwicklung unterstützen.

Hast du Tipps für andere Gründer:innen?

Gründe ein Unternehmen in einem Bereich, der dich wirklich begeistert und motiviert. Die Arbeit an etwas, das du liebst, macht den Unterschied, wenn es darum geht, die Herausforderungen des Unternehmertums zu meistern.

