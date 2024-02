Founderful: Frische 85 Mio. Dollar für Schweizer Tech-Startups

Fünf Jahre nach der Gründung hat das Risikokapitalunternehmen Wingman Ventures die Umfirmierung zu Founderful bekannt gegeben und verkündet, dass es 85 Millionen US-Dollar für seinen neuen Fonds eingesammelt hat. Das Ziel ist es, in den kommenden Monaten auf insgesamt 120 Millionen US-Dollar zu kommen. Das Unternehmen wurde 2019 von Pascal Mathis, dem Mitgründer des Schweizer Einhorns GetYourGuide, Alex Stöckl, dem ehemaligen Schweiz-Chef von Creathor Ventures, und Lukas Weder, dem Mitgründer von EAT.ch, gegründet.

Der Fonds will ambitionierten Schweizer Technologie-Startups zu helfen, internationale Marktführer zu werden. Das Unternehmen wurde mit dem Ziel gegründet, lokale Startups in ihrer ersten Finanzierungsrunde mit einer gründerorientierten, praktischen Finanzierung zu unterstützen. In den letzten vier Jahren habe man fast 50 Investitionen getätigt. Fokus liegt auf B2B-Software und dem industriellen Technologiebereich wie Robotik und industrielle Automatisierung, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, Computervision-Technologien sowie Innovationen in den Materialwissenschaften im Bereich Cleantech, Climate Tech und Construction Tech.

Founderful hat bereits begonnen, das eingesammelte Kapital von Fonds II einzusetzen und unterstützt die Gründer von Chiral Nano (alternative Siliziumchips), Nala Earth (ESG-Berichterstattung), Ascento (Sicherheitsrobotik), SAEKI (Produktionsrobotik), Anthropos (Arbeitsplatzfähigkeiten), Isospec Analytics (biomolekulare Analyse), Eightinks (Lithium-Ionen-Batterien) und Faive Robotics (menschliche Robotik).

Enge Connections zu Universitäten

„Die Schweiz ist einer der am schnellsten wachsenden Risikokapitalmärkte der Welt. Mit dem globalen Trend zu immer komplexeren Technologien, die einige der drängendsten Herausforderungen unserer Gesellschaft lösen, wird sie zu einem der wichtigsten Tech-Hubs der Welt werden. Mit unseren Hintergründen als Gründer-Operatoren und dem tief verwurzelten Zugang, den wir im Laufe der Jahre zu Universitäten und Forschungseinrichtungen durch unser Founderful Campus Programm aufgebaut haben, sind wir zur Anlaufstelle für Unternehmer und Investoren gleichermaßen geworden“, so Alex Stöckl, Gründungspartner bei Founderful.

Founderful II wird von einer Reihe von Institutionen, Family Offices und Gründern unterstützt, die ihre Startups zu Unicorns wie Duolingo, Climeworks, GetYourGuide, Delivery Hero und Scandit gemacht haben. Mit Fonds I hat Founderful 60 Millionen US-Dollar in 40 Startups investiert. Dabei wurden 109 Gründer unterstützt, die 1.093 Arbeitsplätze geschaffen und in nur 3 Jahren fast das 6-fache an zusätzlichen Mitteln in Höhe von über 350 Millionen US-Dollar aufgebracht haben, darunter auch von führenden internationalen Risikokapitalfirmen.

Unter anderem ist Wingtra (Drohnen für Vermessungszwecke) auf 200 Mitarbeiter und einen jährlichen Umsatz von über 20 Millionen US-Dollar gewachsen. DePoly wurde weltweit für seine revolutionäre Plastikrecycling-Technologie anerkannt und hat eine Seed-Runde in Höhe von 15 Millionen US-Dollar aufgebracht, während Corintis (nachhaltiges Computing) mit Technologiegrößen wie Microsoft, Google und Nvidia zusammenarbeitet.