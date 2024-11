GemeinsamErleben: Wiener Scale-up knackt 1-Millionen-Mitglieder-Marke

Das 2018 gegründete Wiener Startup GemeinsamErleben hat im November 2024 die Marke von einer Million Mitglieder erreicht. Von den seit der Entstehung verbuchten eine Million Mitgliedern ist aktuell rund eine halbe Million auf der Freizeit- und Sportplattform der Jungfirma aktiv. Das Jungunternehmen, das seit 2021 auch in Deutschland und der Schweiz vertreten ist, kann nach eigenen Angaben auch starke Wachstumszahlen aufweisen.

GemeinsamErleben will gegen Einsamkeit kämpfen

Die Zahl der monatlichen Neuregistrierungen hat sich seither 2021 um mehr als 1.000 Prozent gesteigert. Die Plattform erreicht bereits über 200 Millionen Seitenaufrufe pro Monat. GemeinsamErleben startete mit der Mission, Menschen dabei zu helfen, über gemeinsame Aktivitäten Freizeitpartner:innen zu finden und Freundschaften zu knüpfen. Mit dem Markteintritt in Deutschland und der Schweiz entwickelte sich das Unternehmen nach eigenen Angaben rasch zum Scale-up.

Täglich registrieren sich über 1.000 neue Mitglieder, die in mehr als 70 Themen-Communitys und bei über 20.000 monatlich organisierten Aktivitäten neue Kontakte knüpfen können. Dadurch will GemeinsamErleben die Einsamkeit bekämpfen. Die Weihnachtszeit könne für Menschen, die unfreiwillig allein sind, besonders herausfordernd sein. Die Plattform lädt Betroffene ein, sich den zahlreichen von der Community organisierten Aktivitäten anzuschließen und die Feiertage in Gesellschaft zu verbringen.

Großes Plattform-Update steht bevor

„Niemand sollte die Festtage alleine verbringen müssen“, betont Alexander Lendl, CEO von GemeinsamErleben. „Es ist an der Zeit, das Thema Einsamkeit zu enttabuisieren und offen darüber zu sprechen. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass niemand mehr allein sein muss.“

GemeinsamErleben investiert kontinuierlich in die Weiterentwicklung der Plattform und ist mittlerweile cashflow-positiv. Der Fokus liegt auf der weiterhin wachsenden DACH-Region, während man bereits die Weichen für eine Internationalisierung in neue Sprachregionen stellt. Dank enger Zusammenarbeit mit der aktiven Community und regelmäßigem Nutzerfeedback kündigt die Jungfirma nun ein großes Plattform-Update an, das den Bedürfnissen der Mitglieder noch besser gerecht werden soll.