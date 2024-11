mucki: Protein-Drink-Startup mittlerweile bei 14 Millionen Euro Bewertung

Sie bieten ihren Kund:innen Protein-Drinks für Zunahme und Erhalt von Muskelmasse und surfen damit auf dem großen Trend der Fitness-Welle mit – und haben ihr Getränk deswegen konsequenterweise „mucki“ getauft. Das österreichische Startup AnovonA rund um Gründer Alexander Novotny kann seine Marktanteile immer weiter ausbauen – und hat deswegen nun wieder eine Finanzierungsrunde durchführen können.

Wie berichtet, hat AnovonA bereits Anfang des Jahres eine Millionenrunde gemacht. VILSA stieg im Januar 2024 über die GreenRock Brands GmbH, einer Gesellschaft für innovative Konzepte, bei AnovonA im Rahmen der Seed III Finanzierungsrunde ein, die mit einem Unternehmenswert von 10,8 Millionen Euro geschlossen wurde“, heißt es dazu in einer Aussendung.

Eine frische Million Euro Finanzierung

Nun folgt die Seed VI Finanzierungsrunde, die den Unternehmenswert abermals hebt. „In den seitdem vergangenen 9 Monaten konnte das rasant wachsende Start-up bzw. Scale-up den Umsatz mehr als verdoppeln und startet für die weitere Expansion nun in die nächste Finanzierungsrunde. Die Bestandsinvestoren beteiligen sich an der neuen Finanzierungsrunde, bei welcher der resultierende Unternehmenswert 14 Millionen Euro inzwischen überschritten hat, abermals mit einer knappen Million Euro“, heißt es in einer Aussendung.

Gelistet sind die Drinks von AnovonA mittlerweile bei REWE, SPAR sowie auch an den Tankstellen der OMV. Gegründet wurde das Unternehmen bereits 2014, bis 2020 war man via Bootstrapping unterwegs. Dann entshcied man sich dazu, auf externe Finanzierung zu setzen. Das Mutterunterhemen AnovonA Medsupps GmbH sitzt in Deutschland.