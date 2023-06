GetYourGuide: 2 Milliarden Bewertung mitten im Tourismus-Comeback

Die Idee hatten sie auf einer Studienreise nach Peking, heute haben sie ein Milliardenunternehmen: 2009 sind die Gründer Johannes Reck, Tao Tao, Martin Sieber und Tobias Rein mit dem Reiseerlebnis-Marktplatz GetYourGuide gestartet und haben sicherlich schwierige Phasen hinter sich. Nach dem Überstehen der Corona-Panedmie mit einem ordentlichen Downturn im Tourismus melden sich sich aber jetzt mit einer dicken Meldung zurück.

Denn GetYourGuide hat in einem – mittlerweile schon standardmäßigen – Mix aus Eigen- und Fremdkapital insgesamt 194 Millionen Dollar aufgenommen. Eigenkapital in der Höhe von 85 Mio. Dollar kommt von den Investoren Blue Pool Capital, KKR (u.a. auch Axel Springer) and Temasek, weitere 109 Mio. Dollar in Form von Krediten von den Großbanken BNP Paribas, Citi and KfW. GetYourGuide sieht sich selbst an der Speerspitze der weiter fortschreitenden Digitalisierung des Reisesektors.

Die Investoren bewerten GetYourGuide nunmehr mit 2 Milliarden Dollar, was deutlich über der Valuation von 2019 liegt, als damals die Geldgeber Softbank und Temasek zu 1,4 Milliarden Dollar investierten. Während der Corona-Pandemie wurde das Unicorn hart getroffen, 2020 mussten etwa 300 Mitarbeiter:innen gekündigt werden, nur mehr 500 blieben über. Doch der Tourismus zieht wieder an, nunmehr arbeiten 800 Menschen für das Unternehmen. Auf der Plattform finden sich 75.000 buchbare Aktivitäten von über 16.000 Erlebnis-Anbietern.

Künftig sollen LLMs genutzt werden

Und, kein Wunder, 2023 geht es auch nicht ohne AI. „Die Investition wird dazu beitragen, das Innovationstempo für Reisende und Vertriebspartner zu erhöhen, indem die schnell fortschreitenden Fähigkeiten von KI und Large Language Models (LLMs) genutzt werden“, heißt es in einer Aussendung. „Die Beschleunigung der Produktinvestitionen wird nicht nur den Reisenden helfen, das Beste aus ihren Reisen zu machen, sondern auch den Anbietern die Möglichkeit geben, ihre Geschäfte auf der Plattform mit intuitiven Tools zu verwalten und auszubauen.“

Was es mit dem Einsatz von LLMs bei GetyourGuide auf sich hat, bleibt abzuwarten. Aber man kann sich schon ausmalen, dass auf der Plattform Chatbots Reisenden bei der Auswahl von Aktivitäten helfen könnten, bzw. ihnen schnelle Antworten zu Reisezielen und verfügbaren Touren liefern. GetYourGuide ist eine Ausgründung der ETH Zürich, siedelte sich aber bald in Berlin an.

Bei GetYourGuide verzeichnete man im ersten Quartal 2023 vier Mal mehr Buchungen über die Plattform als im ersten Quartal 2019, also vor der Corona-Pandemie. Nachdem die COVID-Krise in den meisten Ländern Mitte 2022 für beendet erklärt wurde, ist 2023 das erste volle Jahr ohne Lockdowns und andere Reiseeinschränkungen. Und das soll nun den Tourismus ordentlich brummen lassen. Das Berliner Unicorn sieht sich deswegen gut in einem 1,5 Billionen schweren Markt für Reiseerlebnisse positioniert.