glaubandich Challenge Halbzeit: Vier Female Founders unter den Finalist:innen

Es ist Halbzeit bei der #glaubandich Challenge, Österreichs größtem Startup-Wettbewerb von Erste Bank und Sparkasse, dem Gründerservice der Wirtschaftskammer und Trending Topics. Sechs Finalist:innen, die ins große #glaubandich Finale einziehen dürfen, stehen damit bereits fest. Von 20.- 28. Februar 2024 fanden die City-Pitches statt. Startups, Gründer:innen und Visionär:innen tourten durch halb Österreich und pitchten drei Minuten lang vor hochkarätigen Jurys. Dieses Jahr wird auch der Female Startup Sonderpreis vergeben.

Eine Startup-Kategorie pro Bundesland

Startup-Kategorie Bundesland Climate Protection & Energy Eisenstadt, Burgenland SaaS (FinTech, InsurTech und App-Support) St. Pölten, Niederösterreich Food & Beverage and Cosmetic & Bodycare Wien Social Business, Knowledge & EduTech Wien Bio & Agricultaral Innovation Tulln, Niederösterreich AI & Robotics Klagenfurt, Kärnten

Fixplatz im großen Finale am: Diese sechs Startups sind dabei

Am 03. April findet in Wien am Erste Campus das große Finale der glaub an dich Challenge statt. Dabei geht es nicht nur um noch mehr mediale Aufmerksamkeit durch einen Mediendeal mit Trending Topics und die Chance von Investor:innen entdeckt zu werden, sondern auch um 10.000 Euro Preisgeld. Das sind die bisherigen Finalist:innen, die bereits fix ins große Finale eingezogen sind:

Dieses Jahr wird die Erste Bank das Top-Startup mit (Co-)Founderinnen zusätzlich mit dem Female Startup Sonderpreis auszeichnen. Unter anderem wird es damit langfristig Zugang zum Netzwerk von Female Founders und Fund F geben. Unter den sechs Finalist:innen befinden sich jedenfalls schon jetzt vier Female CEOs – die Quote ist nicht schlecht.

Damit beschäftigen sich die sechs Finalist:innen

Mo Energy Systems

Aus möglichst vielen Häuserfassaden sollen Photovoltaik-Kraftwerke gemacht werden. Dafür hat das Startup ein spezielles System entwickelt, mit dem sich ästhetisch ansprechende Glasmodule an der Fassade befestigen lassen.

Gleap

Der Fokus liegt auf Customer Support und User Experience für Apps und Websites. Durch eine KI-unterstützte Anwendung will das Startup Entwickler:innen und Support-Teams hierbei stärken. Eingesetzt werden unter anderem visuelle Fehlerberichte, Live-Chats und öffentliche Roadmaps.

Edamax

Qualitativ hochwertige gefrorene IQF Edamame und Mukimame werden angebaut und produziert. Anschließend werden die in Europa unter anderem in Rumänien angepflanzten Sojabohnen durch Großhändler, Einzelhändler und Lebensmitteldienstleister vertrieben.

Independo

Das Startup hat ein digitales Kalender-Tagebuch entwickelt, das Termine nicht in Textform, sondern in Form von Symbolen und Audio darstellt. Ziel der Jungfirma ist es, digitale Kalender auch für Personen mit Lernschwierigkeiten zugänglich zu machen.

Econutri

Im Mittelpunkt der Arbeit des Startups stehen bestimmte Mikroorganismen, die CO2 als Rohstoff nutzen können. Aus diesen stellt die Jungfirma nachhaltige Proteine her. Diese Proteine sollen für den Einsatz in Futtermitteln sowie Lebensmitteln dienen.

NOSI

NOSI hat die digitale Nase herausgebracht und bringt Maschinen das Riechen bei. Das Startup setzt auf chemische Sensoren, denen quasi ein Geruchssinn antrainiert wird.

Die Tourdaten der #glaubandich Challenge 2024

Das war aber noch nicht alles. Die glaub an dich Challenge geht weiter und tourt auch noch durch weitere fünf Bundesländer. Für alle Startup-Liebhaber:innen bedeutet das, es gibt noch die Chance dabei zu sein. Das sind die verbleibenden Tourdaten:

Startup-Kategorie Bundesland Datum Industry Linz, Oberösterreich 4. März 2024 Green Mobility Steiermark, Graz 5. März 2024 CultureTech, Media & Entertainment Salzburg 6.März 2024 Sustainability Dornbirn, Vorarlberg 12.März 2024 Smart Fashion, Sports & Lifestyle Tirol 13. März 2024

Die Erste Bank nimmt Publikumsanmeldungen nach wie vor entgegen. Interessierte, die in der Nähe einer der gelisteten Locations wohnen oder alle, die bei einer bestimmten Kategorie dabei sein möchten, können sich kostenlos anmelden, die Startups live bei ihren Pitches anfeuern und das eigene Netzwerk erweitern.