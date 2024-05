Google bietet „Web“-Suche an, die Links statt AI-Antworten ausspuckt

Ja, richtig gelesen. Weil Googles Suchmaschine künftig immer mehr Fragen mit AI-generierten Texten und Übersichten beantworten wird, haben Nutzer:innen in den USA bereits die Möglichkeit bekommen, auch eine „Web“-Suche durchzuführen. Die Option taucht bereits neben Filtern wie jene für Bilder, Videos, News oder Bücher auf und bedeutet, dass man die Suchanfrage durch die früher sehr präsenten blauen Links zu externen Webseiten beantworten lassen kann.

Wie The Verge berichtet, ist der „Web“-Filter die Möglichkeit, Sponored Listing, AI-generierte Übersichten und Zusammenfassungen und andere Widgets wie etwa Shopping-Ergebnisse auszublenden und sich eine davon bereinigte Liste an Links zu passenden Webseiten zeigen zu lassen. Die Unterschiede etwa in den USA sind durchaus dramatisch, wie The Verge in Screenshots zeigt, etwa anhand einer Suche für Luftfilter:

„Web“-Suche blendet AI Overviews aus

„‚Web‘ ist nur ein Filter, der Googles Knowledge Panels, Featured Snippets und Shopping Module entfernt – und auch Googles neue AI Overviews“, bestätigte Google-Sprecher Ned Adriance gegenüber The Verge. „AI Overviews sind ein Feature in der Suche, genau wie ein Knowledge Panel oder ein Featured Snippet, also werden sie nicht angezeigt, wenn jemand den Web-Filter für eine Suche verwendet.“

Wie mehrmals berichtet, ist bei Google das AI-Modell Gemini an allen Fronten auf dem Vormarsch. Unter anderem wird es zuerst in den USA, später in weiteren Ländern dafür sorgen, dass Suchanfragen an die größte und dominierende Search Engine der Welt künftig auch mit AI-Übersichten beantwortet werden. Wie unten zu sehen, handelt es sich dabei um KI-generierte Zusammenfassungen aus unterschiedlichen Web-Quellen, die prominent und groß ganz oben eingeblendet werden und die Links zu externen Webseiten weit nach unten verdrängen.