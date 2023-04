Googles Österreich-Chefin wechselt in die Schweiz – noch keine Nachfolge

2018 wechselte sie von der Mediaagentur Mindshare zum führenden Internet-Konzern und wurde Country Director Google Austria. Jetzt geht es von Wien nach Zürich. Denn Christine Antlanger-Winter übernimmt die Geschäftsleitung von Google Schweiz und wird von Zürich aus die Geschäfte der gemeinsamen Region Schweiz/Österreich leiten. Das macht sie übrigens bereits seit Mitte November 2022 interimistisch, weil ihr Vorgänger Patrick Warnking nach Warschau wechselte.

Die Geschäftsleitung von Google Schweiz gehört zu den wichtigsten Rollen außerhalb den USA, die man bei dem Internet-Konzern einnehmen kann. Mit rund 5.000 Mitarbeitenden und einem Schwerpunkt auf Software-Engineering und Forschung gehört Zürich zu den wichtigsten Entwicklungsstandorten von Google weltweit, heißt es seitens Google. „Als Regional Director für Österreich und die Schweiz werde ich das Kerngeschäft von Google auch in Österreich noch weiter verantworten. Die neue Aufgabe in Zürich ist sehr spannend für mich, an kaum einem anderen Standort außerhalb der USA wird bei Google an so vielen Innovationen für Nutzer:innen weltweit gearbeitet wie bei Google in der Schweiz“, so Antlanger-Winter in einer Aussendung.

Eine:n Nachfolger:in in Österreich gibt es noch nicht. Bis zu einer Nachfolgeregelung wird es bei Google Austria eine interimistische Leitung geben, heißt es aus dem Konzern. Google steht derzeit nicht nur in Sachen Künstliche Intelligenz durch das Vorpreschen von Microsoft und Open AI unter Druck, sondern auch hinsichtlich seiner Belegschaft. Zuletzt wurde verkündet, dass man weltweit insgesamt 12.000 Arbeitsplätze (ca. 6% der Belegschaft) abbauen werde (mehr dazu hier).