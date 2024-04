GoStudent startet kostenpflichtigen Lern-Chatbot mit GPT-4 von OpenAI

Sie soll kein Ersatz, sondern eine Ergänzung zu den menschlichen Tutor:innen sein: Mit Amelia launcht die Lern-Plattform GoStudent, die bisher in erster Linie Nachhilfelehrer:innen an Schüler:innen vermittelte, einen eigenen Chatbot. Amelia, wie der AI-Chatbot heißt, soll sich in Echtzeit an den Wissensstand und die Bedürfnisse der User anpassen und etwa mit Quizzes bereits Gelerntes abtesten.

„KI ist ein entscheidendes Instrument, um die Effektivität menschlicher Tutorinnen und Tutoren zu verstärken und den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, so zu lernen, wie es am besten zu ihnen passt. Wir entwickeln uns von einem Online-Klassenzimmer zu einem KI-gesteuerten Klassenzimmer und machen uns Technologien zunutze, die den Tutorinnen und Tutoren helfen, eine größere Wirkung zu erzielen und den Schülerinnen und Schülern, ihr volles Potenzial zu entfalten“, so Felix Ohswald in einer Aussendung.

Verfügbar ist der Chatbot für Neu- und Bestandskunden in Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Frankreich, Italien und dem Vereinigten Königreich zu einem Preis von 12,90 bis 14,90 € pro Monat. Zum Start gibt es eine 30-tägige kostenlose Testversion von GoStudent Learning.

GPT-4 von OpenAI wurde mit Lerninhalten trainiert

Technisch gesehen basiert Amelia auf den LLMs von OpenAI – wer mit dem Chatbot schreibt, bekommt die Antworten also vom AI-Modell GPT-4 geliefert. „Zusätzlich wurde sie mit Büchern, Lehrplänen, verifizierte Texte und allen Inhalte, die unsere Bildungsexperten als valide eingestuft haben trainiert. Das ist alles Hintergrundwissen entlang des Curriculums in dem jeweiligen Land des Lernenden“, heißt es seitens GoStudent. Amelia solle „den konkreten Lehrplan mit allen wichtigen Inhalten aus den Schulbüchern parat“ haben, auch passend zu Bundesland und Schulform.

Betont wird dabei, dass der Chatbot nur genutzt werden kann, wenn die Schüler:innen auch persönlichen Unterricht von GoStudent-Lehrkräften erhalten. Das bedeutet, dass der Zugang zu Amelia um 12,90 bis 14,90 Euro pro Monat zusätzlich zu den Kursen, die die User mit den Tutor:innen in Videocalls machen, zu bezahlen ist. Der Chatbot soll in den „Zeitfenstern zwischen den Nachhilfeeinheiten“ zum Einsatz kommen und würde „rund um die Uhr Zugang zu Wiederholungsmaterialien, detaillierten Erklärungen und allgemeiner Hausaufgabenhilfe“ bieten.

Wie berichtet, hat GoStudent für die Weiterentwicklung seiner VR- und AI-Ambitionen im August 2023 noch einmal 95 Mio. Euro aufgenommen, unter anderem auch via Debt Financing. Angekündigt wurde der Lern-Bot im Mai 2023, als gerade ChatGPT mit GPT-4 die Massen begeisterte. Seither hat GoStudent eigenen Angaben nach auch die Profitabilität erreicht.