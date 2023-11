Das sind die 10 Tech Predictions für 2024 von GP Bullhound

Wenn sich das Jahr zu Ende neigt, dann werden Ausblicke darauf, was das nächste bringen wird, immer spannender. Immer zu 100 Prozent richtig liegen die Martkforscher:innen nie, was Vorhersagen angeht – so hätte kaum jemand den Aufstieg von generativer AI in dem Ausmaß, wie wir ihn 2023 gesehen haben, in der Form antizipiert. Fest steht aber schon heute: Künstliche Intelligenz wird das Jahr 2024 so stark prägen wie kein anderes Jahr zuvor.

GP Bullhound, eine Beratungs- und Investment-Firma im Tech-Sektor, wagt wieder einmal den Ausblick und heftet sich an die Fahne, mit seinen Tech Predictions eine hohe Genauigkeit zu erreichen – sie soll bei 90 % in den letzten fünf Jahren und über 80 % in den letzten zehn Jahren gelegen sein. „Auf dem Weg ins Jahr 2024 ist der tiefgreifende Einfluss der künstlichen Intelligenz auf die Technologie und ihre Zukunft unbestreitbar. In einem Klima der wirtschaftlichen Unsicherheit ist KI der Eckpfeiler unserer Prognosen für das kommende Jahr. Zu den wichtigsten Trends gehören die Organisation von Altdaten, die Kommodifizierung großer Sprachmodelle und die anhaltende Halbleiterknappheit, die durch die steigende Nachfrage nach KI-optimierter Hardware ausgelöst wird. Diese Entwicklungen eröffnen neue Wege, wie etwa die Wiederbelebung der Weltraumforschung“, fassen Per Roman und Alec Dafferner, Partner bei GP Bullhound, die Trends zusamen.

Hier sind die Tech Predictions von GP Bullhound im Detail:

1. Große Sprachmodelle werden kleiner und bringen den KI-Markt durcheinander

Während die leistungsstärksten KI-Modelle Closed-Source und kommerziell sind, entwickelt sich in der Open-Source-Gemeinschaft eine Gegenbewegung, die kleinere Modelle entwickelt, die genauso leistungsfähig sind und in einigen Fällen sogar bessere Ergebnisse liefern

Vorhersage 2: Von Bits zu Milliarden: Altdaten beflügeln den Akquisitionsboom

90 % der Unternehmensdaten sind unstrukturiert, aber sie sind nicht mehr nutzlos, da sich Unternehmen der generativen KI zuwenden, um die betriebliche Effizienz zu verbessern und den Wert ihrer Daten zu erschließen

Vorhersage 3: Der private Sektor wird die Wiederbelebung der Raumfahrt anführen

Die Zahl der Satelliten in der Erdumlaufbahn wird von heute ca. 8.000 auf über 100.000 in den nächsten 10 Jahren ansteigen, wobei private Unternehmen im Zuge der Kommerzialisierung der Branche einen neuen Wettlauf ins All anführen werden

Vorhersage 4: Der Aufstieg der Authentizität als Herausforderung für die KI durch ihre Schöpfer

Tools, die KI daran hindern, sich an von Menschen erstellten Inhalten zu orientieren, werden im nächsten Jahr stark zunehmen, da das Jahr 2024 zu einem Schlachtfeld zwischen KI-generierten und von Menschen erstellten Inhalten werden soll

Vorhersage 5: AR/VR & KI sorgen für einen Anstieg der Investitionen in immersive Bildung

Unternehmen nutzen AR und VR, um ihre Mitarbeiter auf noch nie dagewesene Weise zu schulen und weiterzubilden, insbesondere in medizinischen und risikoreichen Berufen, während die Nachfrage nach KI-gestütztem Lernen die Finanzierung von Bildungsunternehmen in Milliardenhöhe vorantreibt

Vorhersage 6: Apples erweiterter Abonnementdienst mit werbefreier Suchmaschine

Eine Apple-Suchmaschine, die mit der von Google konkurrieren kann, ist das fehlende Element in der Internetstrategie des Unternehmens, obwohl Google jährlich rund 20 Milliarden Dollar zahlt, um die Standard-Suchmaschine auf iOS zu sein

Vorhersage 7: Geldwäschebekämpfung und Zahlungsschutz rücken in den Mittelpunkt

Die Zahl der Plattformen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften nimmt zu, da ca. 20 % der Gelder über DeFi verschickt werden. Der Markt für Geldwäschebekämpfung, der durch digitale Transaktionen angetrieben wird, wird zwischen 2023 und 2030 mit einer CAGR von 16 % wachsen.

Vorhersage 8: KI verändert die Medien mit personalisierten Inhalten und Akquisitionen

KI war einer der wenigen Bereiche, die dem Marktabschwung 2023 standhielten und allein in den USA 23 Mrd. USD an Finanzmitteln erhielten; für 2024 sind Fusions- und Übernahmeaktivitäten in großem Stil zu erwarten, da die Unternehmen ihr gesamtes Angebot überdenken, um die Leistungsfähigkeit der KI zu nutzen und wettbewerbsfähig zu bleiben

Vorhersage 9: KI-Wettlauf verschärft Halbleiterknappheit

Die Zahl der KI-gesteuerten Anwendungen nimmt zu und belastet das Angebot an Halbleitern für diese Anwendungen. Große Cloud-Anbieter müssen in GPUs investieren oder riskieren, ins Hintertreffen zu geraten.

Vorhersage 10: Beschleunigung der CO2-Bilanzierung angesichts drohender neuer Vorschriften

Für Unternehmen, die automatisierte Software für die Kohlenstoffbilanzierung anbieten, beginnt eine schwierige Zeit, da sich die Unternehmen auf die neuen staatlichen Anforderungen für Emissionsberechnungen im Jahr 2024 vorbereiten. Nur 10 % der Unternehmen haben ihre Emissionen im vergangenen Jahr umfassend gemessen, da die Prozesse überwiegend manuell durchgeführt werden.