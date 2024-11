Heartbeat AI: 1Komma5° gründet eigene Software-Firma, will 100 Mio. Euro investieren

War Heartbeat AI bisher nur ein Produkt zum intelligenten Management der Stromnutzung, wird daraus nun eine eigene Firma: Denn 1Komma5° hat bekannt gegeben, dass es Heartbeat AI als eigenes Tochterunternehmen aufstellt. Das Unternehmen begründet den Schritt mit dem hohen Interesse von Privathaushalten mit Bestandsanlagen, die nicht von 1Komma5° installiert wurden, und dem für 2025 geplanten massenhaften Rollout von Smart Metern. Gleichzeitig hat 1Komma5° mit der Intraday-Optimierung begonnen und rechnet dadurch mit einer Verbesserung der Erlöse von Heartbeat-Kunden von bis zu 1.000 Euro jährlich.

„Unser Ziel ist es, sämtliche elektrische Systeme an den Rhythmus von Wind und Sonne anzuschließen, um immer die sauberste und günstigste Energie zu liefern, von Wärme über Mobilität bis zum Haushaltsstrom. Das kann derzeit nur Heartbeat AI. Wir planen deshalb, weitere 100 Millionen Euro in Heartbeat AI zu investieren“, so Philipp Schröder, CEO und Mitgründer von 1Komma5°, in einer Aussendung. Die 1Komma5°say Heartbeat GmbH solle als 100%-ige Tochtergesellschaft sämtliche Software-Angebote bündeln und bereitet diese für die weitere Öffnung gegenüber Herstellern und Kunden mit Bestandsanlagen vor.

Der Schritt zeigt, wie zentral Software für EnergyTech-Unternehmen geworden ist. Am reinen Verkauf der Hardware scheitern immer mehr Unternehmen, um zahlende Kunden langfristig zu halten, geht der Trend in Richtung Software-Anwendungen zum Strom-Management.

Heartbeat AI als technologisches Kernstück von 1KOMMA5°

Heartbeat AI optimiert bereits das Zusammenspiel von 40.000 dezentralen Energiesystemen weltweit und steuert Batterien, Wärmepumpen und EV-Charger. Es verbindet zehntausende Haushalte zu einem virtuellen Kraftwerk, entlastet das Netz und bringt Kunden erhebliche Kosteneinsparungen sowie durch den Intraday-Handel zusätzliche Erlöse. Barbara Wittenberg, Technologiechefin bei 1Komma5°, betont: „Um optimale Ergebnisse zu liefern, ist eine tiefe Software-Integration mit Herstellern und in den Energiemarkt notwendig. Heartbeat AI ermöglicht die Optimierung nach dynamischen Tarifen und regionalen Netzentgelten sowie die Bereitstellung von netzdienlichen Services.“

Das neue Feature des Intraday-Handels bringt laut Jannik Schall, Mitgründer und Chief Product Officer bei 1Komma5°, „einen massiven Vorteil – der klassische Eigenverbrauchsspeicher wird dadurch abgelöst“. Im Vergleich zu stationären Batterieparks habe das virtuelle Kraftwerk mehrere Vorteile: Die Systeme der Kunden seien bereits vorhanden und es werde zusätzlich auf Flexibilität aus Elektroautos und Wärmepumpen zugegriffen.

Expansion des KI-Geschäftsfelds geplant

Bereits 2025 erwartet 1Komma5° für das KI-Geschäftsfeld einen Software-as-a-Service-Umsatz im mittleren zweistelligen Millionenbereich und plant, auch Kunden mit Bestandsanlagen von anderen Anbietern zu integrieren. Die Ausweitung des Geschäftsfeldes wird international vorangetrieben. Schall fügt hinzu: „Das Heartbeat AI Set-up ermöglicht es uns, alle verfügbaren Geschäftsmodelle mit allen relevanten Systemen gleichzeitig abzubilden. So entstehen massive Kostenvorteile für unsere Kunden und wir helfen, die Kosten für den Netzausbau zu minimieren.“

1Komma5° hat weltweit eigenen Angaben zufolge bereits über 300.000 steuerbare Energiesysteme bei Kunden installiert. Nachdem das gesetzliche Recht auf einen Smart Meter politisch infrage gestellt wurde, hat das Unternehmen angekündigt, insgesamt 500.000 Smart Meter kostenlos für deutsche Haushalte zu installieren.