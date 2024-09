Hochwasserkatastrophe: Diese finanziellen Hilfen für Firmen gibt es bereits

Noch gibt es keine offiziellen Schätzungen, wie viel Schaden die Hochwasserkatastrophe in Österreich angerichtet hat – das ist aktuell noch, was Versicherungen und Co berechnen müssen. Man kann aber schon erahnen, dass es sehr viel sein wird. Zum Vergleich: Der volkswirtschaftliche Schaden durch das Hochwasser im August 2022 wurde mit etwa 3 Milliarden Euro beziffert. Alleine der Schaden, den etwa eine niederösterreichische Fleischfirma (siehe Bild) erlitten hat, muss sich auf Millionen belaufen.

Indes sind bereits die finanziellen Hilfen für Betroffene angelaufen. Hier ein Überblick über die Hilfen, die in Anspruch genommen werden können:

NÖ-Katastrophenfonds: Physische wie juristische Personen können online eine Beihilfe bis zu 20 % der anerkannten Gesamtschadenssumme beantragen. Die Schäden dazu müssen sofort formlos bei der Gemeinde gemeldet werden.

WKO und Sozialversicherung der Selbständigen (SVS): Mitgliedsunternehmen, die durch die Unwetter unverschuldet in Not geraten sind, bekommen finanzielle Unterstützung pro Schadensfall insgesamt von 10 Prozent des entstandenen Schadens (max 20.000 Euro). Die Mittel werden in jedem einzelnen Schadensfall zu 50 Prozent von der jeweiligen Landeskammer, zu 30 Prozent von der Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen und zu 20 Prozent von der WKÖ aufgebracht. Besteht keine SVS-Mitgliedschaft, wird deren Anteil je zur Hälfte von der Landeskammer und der Bundeskammer übernommen.

Erste Bank: Die Bank bietet bis zu 50.000 Euro Sofortfinanzierung pro Person oder Unternehmen unter Vorlage einer Schadensmeldung an, dabei gelten 2% Fixzins für 24 Monate. Es fallen keine Bearbeitungsgebühren, Kontoführungsgebühren oder Bereitstellungsprovision an. Für die Hochwasserhilfe wurde ein Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro bereit gestellt.

Am Mittwoch Vormittag werden außerdem Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) zum Thema Hochwasser Soforthilfe im Bundeskanzleramt eine Pressekonferenz abhalten – hier ist mit weiteren Maßnahmen zu rechnen.