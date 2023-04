Holzkern: Wiener Uhren-Scale-up erreicht 1 Million Kund:innen

Viele kennen die Marke und ihre Produkte, aber wenige wissen, wer eigentlich dahinter steckt. Mit Holzkern jedenfalls hat Gründer Elias Ferihumer vor sieben Jahren, also 2016, ein Unternehmen gestartet, das sich über die Jahre zu einer außergewöhnlichen und international vertretenen Brand entwickelt hat – und das aus dem Wiener Bezirk Floridsdorf heraus, der manchmal „liebevoll“ von Wiener:innen auch spaßhalber mal „Mordor“ genannt wird. Das Besondere an Holzkern sind sicher die Uhren aus natürlichen Materialien wie Holz in Kombination mit Edelstahl oder Carbon; darum herum hat sich ein Sortiment an Herren- und Damenschmuck, Sonnenbrillen mit Holzelementen oder Handtaschen mit Holz- und Stein entwickelt.

Und nun kann Holzkern im April 2023 mit einer besonderen Meldung auf sich aufmerksam machen. Laut einer Aussendung des Unternehmens hat die Firma die Marke von einer Million Kund:innen erreicht. „Mit Eigenkapital und ohne Investoren vor 7 Jahren gegründet, erreicht Holzkern nun im April 2023 1 Millionen Kund:innen weltweit. Wir sind sehr stolz, diesen Meilenstein trotz extern herausfordernder Umstände erreicht zu haben und möchten weiterhin einzigartige Produkte schaffen, die so individuell wie ihre Träger:innen sind. Um dieses Ziel zu erreichen, wollen wir eine der weltweit führenden Uhren- und Schmuckmarken werden“, so Ferihumer. Die Zahl der Kund:innen wuchs von 700.000 im Jahr 2021 auf 1 Million im April 2023.

Um andere zum Gründen zu Motivieren, vergibt Holzkern aktuell auch eine Art Gründer:innen-Stipendium. Bis zum 30. April können Interessierte ihr Ideen bei dem Unternehmen einreichen, der beste Pitch bekommt 20.000 Euro Startkapital. Das entspricht jener Summe, die Ferihumer damals selbst investierte, um das Unternehmen zu gründen.

Mittlerweile 10 Offline-Stores im DACH-Raum

Holzkern ist mit einem Sortiment von über 800 verschiedenen Modellen sowohl online als auch offline aufgestellt. Neben dem Online-Shop gibt es im DACh-Raum mittlerweile zehn Geschäfte, außerdem sind etwa 150 Personen für das Unternehmen tätig. Die Time for Nature GmbH, die hinter der Marke Holzkern steckt, ist immer noch zu 100 Prozent in Besitz von Gründer Elias Ferihumer. Die Idee zu Holzkern wurde 2015 in Oberösterreich geboren. Ferihumer hat das Unternehmen damals alleine gegründet, „wurde aufgrund des raschen Erfolges aber bald von seinen Geschwistern unterstützt“, heißt es.

Kern der Marke sind auch nach der Ausweitung des Produktportfolios die Holzuhren. dem Unternehmen zufolge werden sie aus FSC-zertifizierten Hölzern oder Resthölzern aus der Möbelindustrie gefertigt. Daneben gibt es mittlerweile aber auch Uhren aus Perlmutt, Marmor oder Edelstahl. Die Uhrwerke werden Ronda aus der Schweiz oder Citizen bzw. Seiko aus Japan bezogen, berichtet Utopia.