Holzkern: Scale-up knackt mehr als 50 Mio. Umsatz, Georg Holzer wird neuer CEO

Für 2022/2023 konnten sie bereits einen Umsatz von 40 Millionen Euro bekannt geben, und für das Geschäftsjahr 2023/2024 haben sie noch einmal 25 Prozent drauf gelegt: Wie das österreichische Ausnahme-Scale-up Holzkern rund um Solo-Gründer Elias Ferihumer Trending Topics in einer Aussendung wissen hat lassen, konnte das 2016 gestartete (zuerst oberösterreichische, dann Wiener) Unternehmen einen Umsatz von über 50 Millionen Euro erzielen. Alleineigentümer Ferihumer, dem die hinter der Marke Holzkern stehende Time for Nature GmbH alleine gehört, übergibt den CEO-Posten mit dem Start ins Geschäftsjahr 2024/2025 an Georg Holzer.

„50 Mio. Euro Umsatz und profitabel und das weiterhin ohne Investoren an Bord; darauf bin ich als Eigentümer und Solo-Founder stolz. Mit Georg haben wir einen Geschäftsführer in den eigenen Reihen gefunden, der seine unternehmerischen Kenntnisse und Fähigkeiten über einen langen Zeitraum hinweg bereits erfolgreich unter Beweis gestellt hat. Für die Zukunft sehe ich Holzkern als sehr gut aufgestellt“, so Ferihumer in einer Aussendung. Holzkern ist nicht nur für seine Holzuhren bekannt, sondern bietet mittlerweile auch Schmuck, Handtaschen und Sonnenbrillen an, und hat 10 eigene Stores im gesamten deutschsprachigen Raum für den Offline-Vertrieb.

Der neue CEO Georg Holzer ist bereits seit siebeneinhalb Jahren im Unternehmen und dort seither fürs Marketing verantwortlich – zuerst als Digital Marketing Manager und dann als Head of Performance Marketing. Er hat sich für das neue Geschäftsjahr noch einmal ordentliches Wachstum zum Ziel gesetzt. Holzer ist nunmehr Chef von 170 Mitarbeiter:innen an zehn verschiedenen Standorten in der DACH-Region.

2024/2025 sind 60 Mio. Euro das Ziel

„Das Geschäftsjahr 2023/2024 ist das achte profitable Jahr in Folge mit einem Umsatzplus von rund 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und das trotz externer Herausforderungen und der operativen Implementierung eines neuen Warenwirtschaftssystems. Die Zielsetzung für das Geschäftsjahr 2024/2025 ist circa 60 Mio. Euro Umsatz – ich bin top motiviert und freue mich auf die neuen Herausforderungen“, so Holzer in einer Aussendung.

Wachsen will Holzkern weiter in seinen Kernmärkten, also dem DACH-Raum, Frankreich und den USA, als auch in neuen Regionen. „International kommt Kanada als gezielte Marktexpansion hinzu, während in Europa insbesondere Belgien und Spanien starkes Umsatzwachstum verzeichnen“, heißt es in einer Aussendung.

Holzkern kann sich damit auch in Zeiten von Smartwatches mit seinen technisch simpel gehalteten Holzuhren weiter behaupten. „Man muss nicht immer mit dem Strom schwimmen, sondern man kann auch Produkte machen, wo sich die Welt in eine andere Richtung bewegt, und es kann trotzdem gut funktionieren“, sagte Ferihumer 2023 im Interview mit Trending Topics. Die Holzkern-Produkte kommen aus Shenzhen in China sowie aus Polen und werden dann von Österreich aus in die ganze Welt versendet. Schließlich sind auch die Offline-Stores ein wichtiger Pfeiler für den Absatz.