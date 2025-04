Huawei bringt neue KI-Chips und fordert Nvidia heraus

China vs. USA

Chinas Tech-Gigant Huawei steht kurz vor einem bedeutenden Durchbruch im globalen Wettlauf um die Vorherrschaft bei KI-Chips. Anfang Mai bringt das Unternehmen seine neueste Generation von KI-Beschleunigern der Ascend-Serie auf den Markt. Die Leistungsdaten: doppelte Verarbeitungsgeschwindigkeit bei halbierter Prozesszeit im Vergleich zum Vorgängermodell.

Gefertigt sind die neuen Chips in Sieben-Nanometer-Technologie. Die Systeme verfügen über 53 Milliarden Transistoren und eine innovative Architektur aus zwei Rechen- und vier Speichereinheiten. Mit der geplanten Auslieferung von mehr als 750.000 Einheiten an namhafte Kunden wie TikTok-Entwickler ByteDance und chinesische Telekommunikationsunternehmen stellt Huawei seine Ambitionen im KI-Sektor unter Beweis.

Technologischer Wettkampf zwischen Ost und West

Die neue Chip-Generation erreicht etwa zwei Drittel der Leistung des H100-Flagship-Chips des US-Konkurrenten Nvidia – eine beachtliche Aufholjagd, die durch massive staatliche Unterstützung seitens China möglich wurde. Mit Subventionen von rund 30 Milliarden Dollar allein für die KI-Chip-Entwicklung unterstreicht Peking seine Entschlossenheit, die Führungsrolle in diesem Technologiesektor nach und nach an sich zu reißen.

Laut Wall Street Journal arbeitet Huawei bereits an der nächsten Generation, dem Ascend-910D, dessen Prototyp Ende Mai in die Testphase gehen soll. Ersten Einschätzungen zufolge könnte dieser Chip sogar die Leistung der aktuellen Nvidia-Spitzenmodelle übertreffen – ein Meilenstein in der Geschichte der chinesischen Halbleiterindustrie.

Internationale Spannungen und Handelsembargo

Die USA reagieren auf diese Entwicklung mit verschärften Sanktionen und Handelsbeschränkungen. Seit 2019 steht Huawei an der Spitze einer schwarzen Liste, die mittlerweile über 200 chinesische Technologieunternehmen umfasst. US-Hersteller wie Nvidia und AMD unterliegen strengen Exportbeschränkungen durch Washington – sie dürfen ihre fortschrittlichsten Chipmodelle nicht nach China ausliefern.

Trotz dieser Hindernisse hat Huawei ein komplexes Netzwerk aus Entwickler:innen, Handels- und Investmentfirmen aufgebaut, das den Zugang zu westlicher Technologie und wichtigen Vorprodukten ermöglicht. Diese Strategie, kombiniert mit der staatlichen Unterstützung und dem klaren Fokus auf KI-Entwicklung, könnte den technologischen Vorsprung des Westens schneller als bislang erwartet schmelzen lassen.