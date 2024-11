iDWELL: Wiener PropTech erhält 10 Millionen Euro

Das Wiener PropTech-Scale-up iDWELL sichert sich ein Investment in der Höhe von rund 10 Millionen Euro. Das Geld kommt von Knight Capital sowie bestehenden Investoren wie Flashpoint Venture und Wecken & Cie. Mit dieser Investition will das 2017 gegründete Jungunternehmen, das über 1,5 Millionen Bestandseinheiten im DACH-Raum verwaltet, sein Wachstum vorantreiben. Darüber hinaus will man in eine noch intelligentere Immobilienverwaltungs-Plattform investieren und das Angebot sowie das Dienstleister-Portfolio erweitern.

iDWELL will Immobilienverwaltung mit AI smarter machen

iDWELL betreut mit seiner Plattform heute nach eigenen Angaben mehr als 750 Kunden. Die Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung des Scale-ups optimiert Effizienz und Transparenz im Immobilienmanagement. Sie verbindet alle Beteiligten einer Immobilie auf einer zentralen Plattform. Das soll eine effiziente Kommunikation und Verwaltung ermöglichen. „Wir wollen konsequent weiterwachsen, indem wir neue Hausverwaltungen gewinnen, unser Produktangebot diversifizieren und langfristige Partnerschaften in der DACH-Region pflegen”, sagt Alexander Roth, Gründer und CEO von iDWELL.

Mit den frischen Mittel will das Jungunternehmen seine Position im Bereich des Immobilienmanagements weiter ausbauen. “Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung einer noch effizienteren Immobilienverwaltung auf Basis künstlicher Intelligenz, dem Ausbau von Finanz- und Versicherungslösungen sowie der Erweiterung des Dienstleistungsportfolios”, erklärt Anna Matzenberger, COO von iDWELL.

„Investition starkes Signal für unser Geschäftsmodell“

Knight Capital, ein renommierter Tech-Investor aus den Niederlanden, ist von der bisherigen Geschäftsentwicklung von iDWELL und dem Marktpotenzial des Unternehmens überzeugt. „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit iDWELL, einem führenden Anbieter im PropTech-Sektor. Mit seinem beeindruckenden Wachstum und einem hoch zufriedenen Kundenstamm ist iDWELL perfekt positioniert, um innovative Lösungen in der sich schnell digitalisierenden Immobilienbranche anzubieten“, sagt Diederik Ingen Housz, Managing Partner von Knight Capital.

„Diese Investition ist ein starkes Signal für unser Geschäftsmodell. Sie ermöglicht es uns, unsere Wachstumsambitionen mit voller Kraft zu verfolgen und jeden Immobilienverwalter zur Nutzung von iDWELL zu bewegen“, freut sich Roth, Knight Capital als neuen Partner gewonnen zu haben. „Mit dieser Unterstützung werden wir unsere Technologie weiterentwickeln und viele weitere Lösungen für die Immobilienbranche anbieten“, so Roth.