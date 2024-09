syte: Deutsches PropTech-Startup erhält fünf Millionen Euro

syte, ein deutsches PropTech-Startup, das eine KI-gestützte Softwarelösung für Entwicklungspotenziale von Grundstücken und Gebäuden bietet, hat in einer Seed-Finanzierungsrunde fünf Millionen Euro eingesammelt. Das frische Kapital soll syte in der Mission unterstützen, die Immobilienbranche durch seine KI-basierte Datenplattform und B2B SaaS zu digitalisieren und zu dekarbonisieren.

Investoren sollen auch Know-how einbringen

Angeführt haben die Finanzierungsrunde die Unternehmen der Schwarz Gruppe. Die zwei weiteren Neuinvestoren, die Beteiligungsgesellschaft Vantage Value und der CVC vent.io, sowie die Bestandsinvestoren High-Tech Gründerfonds (HTGF), der PropTech-Seriengründer Moritz Luck und der Immobilienunternehmer Fabian Axthelm beteiligten sich ebenfalls an der Finanzierungsrunde.

Nicht nur vom Kapital, sondern auch vom Know-how der neuen Investoren will syte profitieren. Die Unternehmen der Schwarz Gruppe bringen ihre Expertise als eine der größten Handelsgruppen Europas und bedeutende Immobilienunternehmen ein. Vantage Value bringt Erfahrung im Immobiliensektor und beim Aufbau von Technologieunternehmen ein. vent.io, die digitale Innovationseinheit der Deutsche Leasing Gruppe innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe, unterstützt syte durch Zielkundenverständnis und -zugang.

syte bietet Daten und Potenziale zur Immobilie

„Wir sind außerordentlich stolz darauf, die Unternehmen der Schwarz Gruppe und weitere Neuinvestoren als starke Partner an unserer Seite zu haben“, sagt David Nellessen, Gründer und CTO von syte. „Diese Investition ist ein Vertrauensbeweis in unsere Vision und Technologie. Mit ihrer Unterstützung können wir unsere Innovationskraft im Bereich Künstliche Intelligenz weiter ausbauen und mehr Unternehmen der Immobilienbranche erreichen.“

syte bietet bereits heute für Banken, Makler, Projektentwickler, Planer und Behörden Daten und Potenziale zur Immobilie. Das reicht von der Grundstückssuche über Baupotenziale und Projektkalkulationen, bis hin zu Energie- und Photovoltaikpotenzialen. Der Fokus des bisherigen Produkts liegt auf der ganzheitlichen Digitalisierung der Immobilienbranche bereits in einer frühen Planungsphase.

Nachhaltigkeit soll Teil von Investmententscheidungen werden

Das neue Produkt „syte Renovate“ soll die Sanierungsplanung revolutionieren, indem es ohne aufwendige Dateneingabe durch Nutzer:innen die optimalen Szenarien je Immobilie berechnet. Vorausgewählte Sanierungsmaßnahmen kann man modifizieren, um spezifischen Anforderungen zu entsprechen. Währenddessen helfen Kostenrestriktionen, Informationen über Förderungen und Einsparungen sowie Bewertungen zu Energieeffizienzbeiträgen dabei, optimale Entscheidungen zu treffen. Nachhaltigkeit soll damit ein relevanter Bestandteil von Investitionsentscheidungen werden.

Neben den Investorengeldern sicherte syte sich für das Projekt „ENERsyte“ 800.000 Euro im Rahmen des Förderwettbewerbs „Grüne Gründungen.NRW“. In diesem Projekt entstehen umfassende digitale Entscheidungsunterstützungen für die kommunale Wärmeplanung. Ziel ist es, die Prozessdauer um bis zu sechs Monate zu reduzieren. Dabei entsteht ein möglichst genaues Bild aller Bestandsgebäude in Deutschland, um den Energiebedarf heute und in Zukunft bestmöglich zu ermitteln. Projektbeteiligte sind neben syte die Fachhochschule Münster und die RWTH Aachen.

„Wir freuen uns über das Vertrauen in syte von unseren neuen und bestehenden Investoren“, sagt Matthias Zühlke, Gründer und CEO von syte. „Ihre Marktkenntnis, ihr Branchennetzwerk und ihr Investment ermöglichen es uns, unsere Entwicklungs- und Vertriebsstrukturen deutlich zu erweitern. Dadurch beschleunigen wir unser Wachstum und schaffen einen noch größeren Mehrwert durch Produkterweiterungen wie ’syte Renovate‘ für unsere Kunden als erste Anlaufstelle für alle Informationen rund um Grundstücke und Gebäude.“