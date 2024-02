Impact Hub Vienna startet Founder’s Pass Programm für soziale Startups

Die Herausforderungen für Gründer:innen sind vielfältig, insbesondere wenn es um sozial wirksame Startups geht. Um diesen Weg zu erleichtern, hat der Impact Hub Vienna in Kooperation mit den Zweigstellen Climate Lab und Future Health Lab das Founder’s Pass Programm ins Leben gerufen – eine umfassende Lösung, die sozial engagierte Startups in ganz Österreich und Europa unterstützen soll.

Der Founder’s Pass ist darauf ausgerichtet, Unternehmer:innen in zentralen Bereichen wie Finanzierung, Skalierung, Marktaufklärung, Navigation in regulatorischen Umgebungen und Rentabilität zu stärken. Durch den Zugang zu spezialisierten Masterclasses und Mastermind-Gruppen zu Themen wie Investitionen, Finanzierung, Marketing und Teammanagement soll das Programm eine optimale Umgebung schaffen. Ein weiterer Fokus ist auch die Vernetzung mit Investor:innen.

Austausch und Vernetzung „unbezahlbar“

Das Angebot richtet sich insbesondere an Gründer:innen aus den Bereichen Klimaneutralität, Energie, Mobilität, Bauwesen, Kreislaufwirtschaft, Gesundheitswesen, Bildung und Jugend, Diversität und Inklusion, Biodiversität, Frieden & Demokratie, Kultur und Kreativität, Städte und Gemeinden, Ernährungssysteme und soziale Innovation.

Astrid Aschenbrenner von Einzelstück ist als Gründer:in mit dabei und betont: „Ich freue mich darauf, meine Kämpfe, Erkenntnisse, Fragen und Meilensteine zu teilen. Austausch, Vernetzen und gegenseitige Unterstützung unter Gleichgesinnten in der Impact Hub Community sind unbezahlbar.“

Engagement für eine bessere Welt

Die Aktivitäten des Founder’s Pass starteten am 15. Januar mit einer Masterclass mit Yves Pircher, einem Investmentexperten bei smartworks innovation. Weitere geplante Masterclasses behandeln Post-Investment-Strategien sowie Teammanagement und Marketing. Bis zum 15. Februar gibt es zudem noch den Early Bird Bonus – eine Eintrittskarte zu den Impact Days 2024. Der Preis liegt bei 365 € ohne Steuern. (Hier geht es zur Anmeldung.)

Mit über 110 Impact Hubs und 16.000 Mitgliedern weltweit soll ein gemeinsames Engagement für eine bessere Welt umgesetzt werden. Impact Hub Vienna will Unternehmen, die innovativ und sozial verantwortlich handeln, verbinden und inspirieren. Das Ziel sei es, eine Welt zu schaffen, in der soziale Verantwortung und Rentabilität Hand in Hand gehen und für alle funktioniert.