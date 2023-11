Inflection AI: „Zweitstärkstes LLM der Welt“ geht ins Generative-AI-Rennen

Mit GPT-4 ist OpenAI, nebst aller Dramen im Unternehmen, weiter der unangefochtene Vorreiter bei Large Language Models (LLM). Doch dahinter haben sich nun bereits mehrere, finanziell gut ausgestattete AI-Startups geschart, die sich ein Rennen um Platz 2 liefern. Inflection AI, eine milliardenschwere Abspaltung von Googles Deepmind, hat nun sein neues LLM veröffentlicht – und sieht dieses vor Llama von Meta und PaLM von Google als auch vor Claude 2 von Anthropic.

Mustafa Suleyman hat sich mit seinem eigenen Startup Inflection AI von Googles DeepMind abgespalten und baut dort mit Top-Talenten von Meta und OpenAI am Chatbot Pi. Inflection AI ist erst 2022 gegründet und hat kürzlich 1,3 Milliarden Dollar von den reichsten Menschen der Tech-Welt – u.a. Bill Gates, Eric Schmidt, Reid Hoffman – erhalten. Mit Hilfe von Nvidia will den größten AI-Cluster, bestehend aus 22.000 GPUs (NVIDIA H100 Tensor Core) aufbauen, den – nach heutigem Stand – zweitgrößten Supercomputer der Welt.

Nun legt das Unternehmen, das erst ein Jahr alt ist, mit Inflection-2 sein neuestes Sprachmodell vor und nennt es selbst das „zweitstärkste LLM der Welt“. Aus Benchmark-Tests soll hervorgehen, dass Inflection-2 sämtliche anderen bis heute veröffentlichten LLMs schlagen kann, nur eben GPT-4 nicht. Llama 2 von Meta, GPT3.5 von OpenAI, Grok-1 von xAI, PaLM 2 von Google und auch Claude 2 von Anthropic sollen alle hinter Inflection-2 zurückbleiben.

Inflection AI hat Microsoft und Nvidia als große Partner

Inflection AI treibt mit seinen LLMs in erster Linie seinen hauseigenen Chatbot Pi an, den man aktuell in Form einer iPhone-App ausprobieren kann. Die zweite Version des Sprachmodells soll verbessertes Faktenwissen, bessere stilistische Kontrolle und eine deutlich verbesserte Argumentation bieten. „Dies ist ein großer Meilenstein auf unserem Weg zur Entwicklung einer persönlichen KI für jedermann, und wir sind begeistert von den neuen Fähigkeiten, die Inflection-2 in Pi ermöglichen wird. Wir freuen uns schon jetzt darauf, noch größere Modelle mit der vollen Kapazität unseres 22.000-GPU-Clusters zu trainieren, dem derzeit zweitstärksten LLM der Welt“, heißt es in einer Aussendung.

Die Pi-App kann nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Deutsch verwendet werden, und hat wie ChatGPT auch Sprachein- und ausgabe. An die Qualität von ChatGPT Plus, das auf GPT-4 läuft, reicht die App aber nicht heran. Inflection AI ist aber auch sehr viel jünger als OpenAI, dementsprechend muss man abwarten, wie stark sich die LLMs des ehemaligen Deepmind-Gründers weiter entwickeln.

Inflection AI hat mit NVIDIA und Microsoft zwei große Partner und Investoren, um sein GPU-Cluster zu betreiben. Aktuell kann man das Unternehmen wohl als größten Rivalen zu Anthropic sehen, das durch Milliarden von Amazon und Google finanziert wird.