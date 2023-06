Innovation Challenge 2023: Welche Ideen für Digitalisierung die Jury überzeugen konnten

Digitalisierung in Österreich

Google Cloud und Nagarro haben sich erneut zusammengetan, um auch in diesem Jahr die neuesten Digitalisierungsideen österreichischer Unternehmen zu unterstützen. Im Rahmen der Innovation Challenge 2023 wurden nun zum zweiten Mal die vielversprechendsten Use Cases ausgewählt. Diese sollen als Proof of Concept (PoC) mit einem Wert von bis zu EUR 50.000 umgesetzt werden.

Die Gewinner:innen haben dabei auch die Möglichkeit, eng mit den beiden Veranstalter:innen zusammenzuarbeiten, um ihr Konzept mit Expert:innen zum Leben zu erwecken. Unter zahlreichen Einreichungen schafften es zunächst elf Projektideen bei der Jury auf die Shortlist. Überzeugen konnten bei der Innovation Challenge 2023 die Ideen der folgenden Unternehmen: Wiener Städtische, Salzburg AG, Flughafen Wien.

Platz 3 geht an Flughafen Wien mit „2BagPredictML“

Flughafen Wien erzielt einen beeindruckenden dritten Platz und gewinnt damit die Chance, gemeinsam mit Nagarro und Google Cloud das Kundenserviceprojekt „BagPredictML“ als Proof of Concept umzusetzen. Das Ziel dieses Projekts ist es, den Passagier:innen in der Ankunftshalle eine präzise Vorhersage für die Gepäckausgabe anzubieten. Hierfür wird ein sogenanntes Machine Learning Prognose-Modell entwickelt, das alle relevanten Einflussfaktoren kennt und berücksichtigt. Thomas Dworschak, Director Digitalization & Innovation, äußert sich über die Zusammenarbeit: „Es freut uns, nun Expert:innen an unserer Seite zu haben, um das keinesfalls triviale Projekt auf den Weg zu bringen.“

Platz 2 geht an Salzburg AG mit „ENOX.energy“

Die Salzburg AG sichert sich den zweiten Platz. Ihr Projekt „ENOX.energy“ hat das Ziel, den Weg zur Energiewende zu ebnen. Als Energie- und Infrastrukturdienstleister strebt die Salzburg AG danach, bewussten Umgang mit vernetzter Energie für eine nachhaltige Zukunft zu fördern. Georg Baumgartner, Leiter Digital Innovation bei der Salzburg AG, betont die Bedeutung der Plattform für dieses Vorhaben. Sie soll dabei helfen, die Welt von morgen zu gestalten und den Übergang zu einer nachhaltigen Energieversorgung zu unterstützen.

Sieg der Innovation Challenge 2023 für Wiener Städtische Versicherung AG mit „voogle“

Die Wiener Städtische Versicherung AG sichert sich den begehrten ersten Platz in der Innovation Challenge 2023 mit ihrem vielversprechenden Projekt „voogle“. Das Ziel besteht darin, mithilfe von Künstlicher Intelligenz eine maßgeschneiderte Suchmaschine zu entwickeln, die Markus Svanda, Geschäftsführer der IT-Tochter Twinformatics, treffend beschreibt: Sie soll „wirklich brauchbare, klar verständliche Ergebnisse aus unserem Datenuniversum liefern“. Durch den Gewinn des Proof-of-Concept im Wert von 50.000 Euro rückt die Realisierung von voogle nun einen Schritt näher. Sollte das Projekt erfolgreich umgesetzt werden, könnte es Kund:innen und Mitarbeitenden der Versicherungsgesellschaft bald Zeit und Nerven bei Versicherungsfragen ersparen.

Wer bei der Innovation Challenge mitmachen kann und wie Unternehmen profitieren können

Die Teilnahme an der Innovation Challenge steht allen Unternehmen in Österreich offen, unabhängig von ihrer Branche. Eine Grundvoraussetzung ist lediglich, dass das Unternehmen über mindestens 200 Mitarbeiter:innen verfügt.

Teilnehmende Unternehmen erhalten nicht nur Zugang zu den neuesten Technologien, sondern profitieren auch von wertvollem Fachwissen im Bereich Geschäftsentwicklung. Darüber hinaus wird ihre Idee in Form eines konkreten „Show Case“ präsentiert, sei es durch einen PoC, ein Minimum Viable Product (MVP) oder ein Plattformdesign, das den individuellen Reifegrad der Idee widerspiegelt.

Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Technologieexpert:innen von Nagarro, insbesondere in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Big Data, E-Commerce und anderen relevanten Bereichen, steht ebenfalls zur Verfügung, um den Erfolg des jeweiligen Use Cases zu gewährleisten.

Internetoffensive Österreich: Vier Milliarden Euro für Digitalisierung nötig