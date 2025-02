Institutionelle Krypto-Adoption nimmt Fahrt auf – Ist das der nächste große Schub?

Ed Prinz ist Präsident von DLT Austria, Mitbegründer vom Web3 Hub Vienna, Loob, einem Marktplatz für digitale Assets, und Co-Founder von DLT Germany und DLT Switzerland. Mit jahrelanger Erfahrung in Research und Analyse von Token, Protokollen und Märkten sowie im Portfolio-Management bringt er fundiertes Wissen in den Bereichen Blockchain-Technologie und EVM mit. Seit 2017 berät er Blockchain-Startups und Unternehmen und ist aktiv in der Entwicklung innovativer Web3-Lösungen. Im Gastbeitrag analysiert er die aktuellen Entwicklungen im Krypto-Sektor.

BlackRock bringt Bitcoin ETP nach Europa

Der weltweit größte Vermögensverwalter BlackRock plant die Einführung eines Bitcoin ETP (Exchange Traded Product) in Europa. Damit erschließt das Unternehmen erstmals den europäischen Markt für seine Krypto-Investmentprodukte. In den USA erzielte der Bitcoin ETF von BlackRock bereits enorme Erfolge und sammelte innerhalb eines Jahres über 57 Milliarden US-Dollar ein.

Noch bevor die SEC den Bitcoin ETF in den USA im Januar 2024 genehmigte, existierten ähnliche Produkte in Europa. Allerdings erreichten sie nie das Handelsvolumen der BlackRock-ETFs. Marktanalysten führen diesen Unterschied auf das hohe Vertrauen in die Marke BlackRock und ihre marktbeherrschende Stellung zurück. Eine vergleichbare Entwicklung zeigte sich in Hongkong, wo Bitcoin- und Ethereum-ETFs ebenfalls hinter den US-Pendants zurückblieben. Experten erwarten, dass das BlackRock Bitcoin ETP in Europa ähnlich hohe Zuflüsse generieren könnte.

CBOE beantragt Ethereum-Optionen

Die Chicago Board Options Exchange (CBOE) hat offiziell einen Antrag für den Handel mit Optionen auf Ethereum-ETFs eingereicht. Damit könnte Ethereum weiter in die institutionelle Finanzwelt integriert werden.

Aktuell existieren Ethereum-Spot-ETFs, die jedoch keine Staking-Option enthalten. Regulierungsbehörden untersagten diese Funktion, obwohl einige Anbieter sie ursprünglich vorgesehen hatten. Eine Genehmigung von Ethereum-Optionen würde institutionellen Anlegern neue Absicherungs- und Handelsstrategien ermöglichen. Infolgedessen könnte das Handelsvolumen signifikant steigen. Gleichzeitig hoffen Investoren, dass zukünftige regulatorische Änderungen das Staking in ETFs erlauben und damit eine zusätzliche Renditemöglichkeit bieten.

Tiger 21: Wohlhabende Investoren setzen verstärkt auf Bitcoin

Das exklusive Investorennetzwerk Tiger 21, dessen Mitglieder über 200 Milliarden US-Dollar verwalten, betrachtet Bitcoin zunehmend als strategische Anlageklasse. Inzwischen investieren Mitglieder zwischen 1 % und 3 % ihres Gesamtvermögens in Kryptowährungen – ein Betrag, der schätzungsweise rund 6 Milliarden US-Dollar in Bitcoin ausmacht.

Michael Sonnenfeld, Vorsitzender von Tiger 21, hebt hervor, dass Bitcoin als modernes Wertaufbewahrungsmittel immer mehr Anhänger findet. Während traditionelle Investoren weiterhin auf Gold setzen, bevorzugt eine neue Generation digitalisierte Vermögenswerte. Trotz der hohen Volatilität bleibt Bitcoin für viele ein attraktives Instrument zur Diversifikation ihres Portfolios.

MicroStrategy wird zu Strategy ₿

MicroStrategy hat ein umfassendes Rebranding vollzogen und nennt sich ab sofort Strategy. Die neue Markenidentität integriert das Bitcoin-Logo und trägt den Namen „Strategy ₿“. Das Unternehmen hält aktuell 218.887 Bitcoin im Gesamtwert von rund 45 Milliarden US-Dollar. Trotz eines Quartalsverlustes von 3 % verfolgt Strategy weiterhin eine aggressive Bitcoin-Akquisitionsstrategie. Bis 2027 plant das Unternehmen, durch den Verkauf von Aktien und Anleihen weitere 42 Milliarden US-Dollar einzunehmen, um zusätzliche Bitcoin zu erwerben.

Kritiker warnen jedoch vor einem Klumpenrisiko. Sollte der Bitcoin-Preis stark fallen, könnte dies den Aktienkurs von Strategy erheblich belasten. Trotzdem bleibt Strategy der weltweit größte Bitcoin-Halter unter börsennotierten Unternehmen.

Sicherheitsprobleme: Hacks bei Jupiter DEX und Social-Media-Konten

Hacker haben die dezentrale Börse Jupiter, die auf dem Solana-Netzwerk basiert, attackiert. Sie übernahmen den offiziellen X-Account von Jupiter und nutzten ihn, um einen betrügerischen Memecoin zu bewerben. In kürzester Zeit erreichte dieser Token hohe Summen, bevor die Angreifer die Gelder abzogen.

Neben Jupiter wurde auch der X-Account des ehemaligen malaysischen Premierministers Mahathir Mohamad kompromittiert. In beiden Fällen fielen Nutzer auf betrügerische Investitionen in wertlose Memecoins herein. Obwohl das Jupiter-Team versicherte, dass alle Kundengelder sicher seien, unterstreicht dieser Vorfall erneut die Risiken, die mit unkritischen Finanzempfehlungen in sozialen Netzwerken verbunden sind.

Ripple USD: Ein neuer Herausforderer im Stablecoin-Markt?

Ripple erweitert seine Stablecoin-Initiativen mit RLUSD, das bereits auf Plattformen wie Bitstamp, Revolut und Zero Hash verfügbar ist. Trotz der Fortschritte bleibt die Marktkapitalisierung mit 108 Millionen US-Dollar weit hinter Marktführern wie Tether (über 100 Milliarden US-Dollar) zurück.

Analysten erwarten, dass Ripple RLUSD durch strategische Partnerschaften und das etablierte XRP-Netzwerk ausbauen wird. Dennoch bleibt fraglich, ob der Stablecoin mit Tether oder USD Coin (USDC) konkurrieren kann.

Utah entscheidet über Bitcoin-Reserve

Immer mehr US-Bundesstaaten erwägen eine eigene Bitcoin-Reserve. Utah könnte als erster diesen Schritt wagen – in spätestens 45 Tagen soll eine Entscheidung fallen.

Ein kürzlich verabschiedeter Gesetzesentwurf erlaubt es Utah, Staatsgelder in Kryptowährungen mit einer Marktkapitalisierung von über 500 Milliarden US-Dollar zu investieren. Da aktuell nur Bitcoin diese Bedingung erfüllt, könnte Utah als Vorreiter in die Geschichte eingehen.

Bitcoin-Netzwerk: Steigende Hashrate, sinkende Mining-Difficulty

Die Bitcoin-Hashrate erreicht neue Höchststände, während die Mining-Schwierigkeit um 2 % gesunken ist. Große Mining-Farmen bleiben dadurch weiterhin profitabel.

Momentan generieren Miner täglich rund 57.200 US-Dollar pro Exahash an Block Rewards. Sollte die Hashrate weiter steigen, könnte die Rentabilität für kleinere Miner in Zukunft sinken.

El Salvador stockt Bitcoin-Bestand auf

El Salvador bleibt seiner Bitcoin-Strategie treu und hat weitere 12 Bitcoin erworben. Der nationale Bestand umfasst nun 668 Bitcoin mit einem Marktwert von über 500 Millionen US-Dollar.

Trotz anhaltender Kritik durch den Internationalen Währungsfonds (IWF) hält die Regierung des Landes an ihrer Krypto-Politik fest. Anpassungen am Bitcoin-Gesetz konnten die Bitcoin-Initiative nicht stoppen.

FTX beginnt mit Gläubiger-Zahlungen

Die Abwicklung von FTX schreitet voran. Ab dem 18. Februar erhalten Gläubiger mit Forderungen unter 50.000 US-Dollar erste Rückzahlungen.

Zusätzlich zu den ausstehenden Beträgen wird ein Jahreszins von 9 % seit dem 11. November 2022 ausgezahlt. Viele Investoren bedauern jedoch, dass sie durch den FTX-Zusammenbruch mögliche Kursgewinne bei Bitcoin verpasst haben.

Ondo Finance treibt Tokenisierung voran

Ondo Finance präsentiert mit „Ondo Global Markets“ eine neue Plattform zur Tokenisierung von Aktien, Anleihen und ETFs. Damit treibt das Unternehmen die Verschmelzung traditioneller Finanzmärkte mit Blockchain-Technologie weiter voran.

Ondo zählt zu den führenden Anbietern im Bereich Real-World-Asset-Tokenisierung (RWA). Trotz seines Erfolgs gibt es Kritik an der Tokenökonomie, die als wenig investorenfreundlich gilt.

Persönliche Einschätzung

Die aktuellen Entwicklungen im Kryptosektor zeigen eine klare Tendenz zur Institutionalisierung und Reife des Marktes. Die Expansion von BlackRock nach Europa und die Einführung geplanter Ethereum-Optionen durch die CBOE unterstreichen das wachsende Interesse institutioneller Investoren, während auch vermögende Privatpersonen zunehmend Bitcoin als Anlageklasse entdecken. Gleichzeitig sehen wir neue Innovationen durch Blockchain-Projekte wie BarChain, die zusätzliche Chancen für Investoren bieten.

Parallel dazu setzen verschiedene Regionen unterschiedliche Schwerpunkte: In den USA könnten die Entwicklungen in Utah als Modell für andere Bundesstaaten dienen, während El Salvador weiterhin konsequent an seiner Bitcoin-Strategie festhält. Die steigende Bitcoin-Hashrate signalisiert, dass das Mining-Geschäft trotz regulatorischer Unsicherheiten profitabel bleibt. Zudem zeigt Ondo Finance mit der Tokenisierung traditioneller Finanzmärkte, dass die Verschmelzung von klassischer und digitaler Finanzwelt unaufhaltsam voranschreitet.

Der Markt entwickelt sich in zwei Richtungen – einerseits wird er durch institutionelle Investoren und regulatorische Fortschritte zunehmend professionalisiert, andererseits bleibt die Innovationskraft durch neue Blockchain-Projekte und DeFi-Ansätze erhalten. Die Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf Sicherheit und Regulierung, bestehen zwar weiterhin, doch die jüngsten Fortschritte zeigen, dass Krypto mehr als ein spekulativer Hype ist. Die langfristige Etablierung als feste Anlageklasse scheint unausweichlich.

Disclaimer: Dies ist meine persönliche Meinung und keine Finanzberatung. Aus diesem Grund kann ich keine Gewähr für die Richtigkeit der Informationen in diesem Artikel übernehmen. Wenn du unsicher bist, solltest du dich an einen qualifizierten Berater wenden, dem du vertraust. In diesem Artikel werden keine Garantien oder Versprechungen bezüglich Gewinnen gegeben. Alle Aussagen in diesem und anderen Artikeln entsprechen meiner persönlichen Meinung.