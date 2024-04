Intel: Chipsparte hat 2023 Verluste von sieben Milliarden Dollar gemacht

Die Chipsparte des US-Konzerns Intel hat im Jahr 2023 Betriebsverluste in Höhe von sieben Milliarden Dollar angehäuft. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber den 5,2 Milliarden Dollar, die das Unternehmen 2022 verlor. Obwohl Intel 2023 einen Umsatz von 18,9 Milliarden Dollar erzielte, ist diese Zahl um 31 Prozent gegenüber den 27,49 Milliarden Dollar des Vorjahres gesunken, berichtet The Verge.

EUV-Maschinen sollen Verluste wettmachen

Nach den Äußerungen von CEO Pat Gelsinger gegenüber Investoren ist der Gesamtverlust jedoch keine völlige Überraschung. Gelsinger sagt, dass diese neuesten Zahlen zum Teil das Ergebnis von Intels Fehlern aus der Vergangenheit sind, die das Foundry-Geschäft einholten. Das veranlasste den Chiphersteller dazu, etwa 30 Prozent seiner Wafer-Produktion an andere Foundries auszulagern, wie zum Beispiel TSMC, einen der derzeit größten Konkurrenten von Intel.

Doch nun hat Intel in den Einsatz von EUV-Maschinen (Extreme Ultraviolet) des niederländischen Unternehmens ASML investiert, während es sich zuvor dagegen entschieden hatte. Gelsinger geht davon aus, dass die Kosteneffizienz dieser Werkzeuge dem Konzern helfen wird, bis 2027 die Gewinnzone zu erreichen. ASML behauptet auf seiner Website auch, dass seine Technologie die Skalierung der Massenproduktion von Computerchips für Chip-Foundries wie Intel erschwinglicher macht. „In der Post-EUV-Ära sehen wir, dass wir jetzt in Bezug auf Preis und Leistung sehr wettbewerbsfähig sind“, zitiert Reuters Gelsinger. „In der Zeit vor EUV hatten wir viele Kosten und waren nicht wettbewerbsfähig.“

Intel investiert 100 Mrd. Dollar in Chipfabriken

Insgesamt plant Intel, rund 100 Milliarden Dollar für den Bau oder die Erweiterung seiner Chipfabriken in vier US-Bundesstaaten auszugeben. Darüber hinaus wird das Unternehmen im Rahmen des neuen CHIPS-Gesetzes bis zu 8,5 Milliarden Dollar an Fördermitteln von der US-Regierung erhalten (wir berichteten). Damit alles nach Plan läuft, muss der Konzern jedoch Unternehmen davon überzeugen, seinen Chipfertigungsservice zu nutzen. Microsoft hat kürzlich als Foundry-Kunde unterschrieben, aber es ist unklar, wie viele Unternehmen Intel noch braucht, um in einigen Jahren (wie geplant) die Gewinnschwelle zu erreichen.