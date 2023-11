Interesse an Ethereum steigt nach ETF-Anträgen

Es ist durchaus nicht neu, dass Börsen ihre Netzwerke starten. Denn der aktuelle Trend, auf Ethereum aufzubauen, macht die Einführung eines Tokens überflüssig, was strategisch gesehen eine regulatorische Überprüfung im aktuellen Umfeld vermeidet. Demzufolge gehen wir davon aus, dass konforme Börsen dieses Modell nachahmen und die Gelegenheit ergreifen werden, im kommenden Zyklus aus einer diversifizierten Einkommensquelle Kapital zu schlagen.

Abbildung 4: Einsatz von neuen Anwendungen über ETH-Skalierungslösungen hinweg

verabschiedet. DVT ist ein Mechanismus, der die Verantwortlichkeiten für die Schlüsselverwaltung und das Signieren von Krypto-Transaktionen auf mehrere Parteien verteilt, um einzelne Fehlerpunkte zu reduzieren und die Ausfallsicherheit der Validatoren zu erhöhen. So wird LIDO, das fast ein Drittel der eingesetzten ETH ausmacht, künftig durch die Integration von DVT-Modulen in die Protokolle Obol und SSV ein vielfältigeres Profil von Knotenbetreibern einführen und damit der Debatte über den unerwünschten Einfluss auf den Validierungsprozess und die Blockproduktion auf Ethereum den Boden entziehen.

Neben der Diversifizierung der Knotenbetreiber sorgt diese Implementierung daneben für mehr Zuverlässigkeit bei Validierungsausfällen oder Zensurversuchen. Auf der anderen Seite stellen SSV- und Obol-Netzwerke neue technische Funktionen dar, so dass es unerlässlich ist, im Hinblick auf alle unvorhergesehenen Schwachstellen, die sie einführen könnten, wachsam zu bleiben.Abbildung 5: Dominanz der Entitäten, die auf das Ethereum-Netzwerk setzen

Mit Verweis auf eine „politische Polarisierung“ und bestehende Haushaltsdefizite stellte die Ratingagentur Moody’s der US-Wirtschaft eine negative Prognose aus und senkte ihr Kreditrating von stabil auf negativ. Die Renditen für 10- und 30-jährigen Staatsanleihen stiegen am Montag an, was sich auf die Portfolios der Anleger auswirkte und das Ausleihen von Geld für die Regierung verteuerte. Für den Fall, dass die US-Regierung ihre Bundesschulden von aktuell über 33,7 Billionen Dollar nicht einhält, könnte der Weg in eine Rezession führen. Die aktuelle Hausse von Bitcoin unter diesen Bedingungen stützt das Narrativ von Absicherung gegen Inflation – wenngleich sicher auch Spekulationen um einen potenziellen Spot-ETF in den USA dabei beteiligt sind.

Abbildung 6: Rendite von 30-jährigen US-Staatsanleihen im Vergleich zu Bitcoin (YTD)



Quelle: Yahoo Financesn

NEAR: Partnerschaften für engere Zusammenarbeit mit Ethereum

Bei NEAR handelt es sich um eine Blockchain-Plattform, die eine skalierbare und entwicklerfreundliche Umgebung für dezentrale Anwendungen (DApps) anbietet. Der Entwickler, die NEAR Foundation, kündigte nun eine Kooperation mit Polygon Labs an, um einen sogenannten „zkWASM Prover“, also ein Tool, das Zero-Knowledge-Proofs speziell im Kontext des Programmierstandards WebAssembly (WASM) ermöglicht zu entwickeln. WASM-basierten Netzwerke sollen künftig ihre Abrechnungen auf Ethereum validieren und dessen bewährte Sicherheitsgarantien nutzen können. WebAssembly stellt eine Alternative zur Ethereum Virtual Machine von Ethereum dar. Diese Zusammenarbeit ist für Entwickler:innen, die das Polygon CDK verwenden, von entscheidender Bedeutung, da sie die Möglichkeiten zur Erstellung anpassbarer Netzwerke über die EVM-Beschränkungen von Ethereum hinaus erweitert. Sie ermöglicht die Nutzung von Technologien wie Sharding, die derzeit auf Ethereum nicht möglich sind und bietet über Polygons Shared Layer Zugang zur Liquidität von Ethereum. Diese Integration bietet einen strategischen Vorteil für Nicht-EVM-Entitäten, da sie die Interkonnektivität zwischen inkompatiblen Blockchain-Systemen fördert. Darüber hinaus hat sie das Potenzial, die ZK-EVM-Nutzerbasis von Polygon zu erhöhen und die Lücke zu Ethereum und Near-Netzwerken zu schließen. Abbildung 7: Täglich aktive Nutzer:innen von Near (weiß) im Vergleich zu Polygon ZK-EVM (lila) und Ethereum (grau)



Quelle: Artemis

Die NEAR Foundation stellte zudem auch ihre neue Datenverfügbarkeitslösung NEAR DA vor. Diese soll Ethereum-Skalierungslösungen ein kosteneffizientes Mittel zum Einstellen von Daten bieten. Herkömmliche Blockchains vereinen alle wichtigen Funktionen wie Abrechnung, Konsens, Ausführung und Datenverfügbarkeit, was Netzwerke mit zunehmender Größe ineffizient macht. Der modulare Ansatz konzentriert sich stattdessen auf die Trennung einiger weniger intensiver Prozesse, wie z. B. das Einstellen von Daten auf Ethereum zum Nachweis ihrer Gültigkeit, um L2-Blockchains bei der Rationalisierung ihres Betriebs zu helfen.

Im Fall von Near es deren Blogpost zufolge nun voraussichtlich 8000-mal billiger, einen Satz an „calldata“, also Eingabedaten, die für eine Smart Contract-Transaktion benötigt werden, zu verwenden, als auf Ethereum. Near ist nun das zweite Protokoll, das einen solchen modularen Ansatz anbietet, nachdem das Krypto-Projekt Celestia Ende Oktober die Einführung des Mainnets angekündigt hat. Dies ist eine wichtige Entwicklung, um das Ethereum-Ökosystem weiter zu skalieren und von den monolithischen Architekturen, die komplexer und weniger flexibel sind, unabhängiger zu werden.

Rechtliche Hinweise:

Das in diesem Beitrag enthaltene Material dient ausschließlich Informationszwecken. 21.co und die verbundenen Unternehmen empfehlen keine Maßnahmen auf der Grundlage dieser Informationen. Das Material ist weder als Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers, noch als Anlageberatung auszulegen. Darüber hinaus stellen diese Informationen keine Zusicherung dar, dass die hier beschriebenen Anlagen für eine Person geeignet oder sinnvoll sind. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für künftige Kursentwicklungen.