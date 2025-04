Investor Hermann Hauser schließt österreichische Firma und Summer School

Der gebürtige Österreicher Hermann Hauser ist durch die Mitgründung des Chip-Riesen Arm aus Großbritannien, seiner Rolle auf EU-Ebene sowie als Investor weltweit bekannt geworden. In Österreich begann er vor vielen Jahren, in Startups zu investieren, außerdem wurde für junge Gründer:innen die I.E.C.T. – Summer School on Entrepreneurship im Rahmen des Forum Alpbach gestartet.

Zum zehnjährigen Jubiläum gibt es nun Neuigkeiten seitens des Tirolers. Denn Hauser uns seine Familie haben beschlossen, die I.E.C.T. Hermann Hauser Management GmbH zu schließen und außerdem die jährliche Durchführung der Summer School zu beenden.

„Als wir 2015 die erste I.E.C.T. – Summer School on Entrepreneurship ins Leben gerufen haben, konnten wir nicht ahnen, welch bemerkenswerten Erfolg sie erzielen würde. Im Laufe der Jahre waren wir stolz darauf, eine zentrale Rolle bei der Förderung und Gestaltung der Start-up- und Spin-off-Kultur in Tirol und Österreich zu spielen“, heißt es in einer Aussendung.

„Auch die besten Dinge müssen irgendwann zu Ende gehen“

Und weiter: „Aber auch die besten Dinge müssen irgendwann zu Ende gehen und Platz für neue Anfänge machen. Im vergangenen Jahr haben die Gesellschafter der I.E.C.T. – Hermann Hauser Management GmbH nach dem wunderbaren Jubiläum beschlossen, das Unternehmen zu schließen und das Format „Spin-off-Austria“ in die A+B Zentren zu überführen. Auch die I.E.C.T. – Summer School on Entrepreneurship wird es in ihrer bisherigen Form nicht mehr geben.“

Die I.E.C.T. Hermann Hauser Management GmbH ist nicht mit der Hermann Hauser Investment GmbH zu verwechseln. Diese Firma hält die Beteiligungen an österreichischen Startups wie Parity QC, Easelink, Anyline, Usound, VitreaLab, byrd, TriLite oder eyseon und wird sie auch weiter halten. Jedenfalls aber wird im Umfeld von Hauser Onsight Ventures, an der er 20 Prozent hält, in Sachen Startup-Investments mehr Gewicht bekommen.

„Die Standortagentur Tirol und Onsight Ventures werden weiterhin beim Aufbau und der Entwicklung einer ähnlichen Deep-Tech-Initiative unter dem Namen Hermann Hauser Frontier Lab unterstützt. Hermann Hauser wird dieser neuen Initiative auch in den nächsten drei Jahren mit seiner Expertise zur Verfügung stehen“, heißt es in einer Aussendung.