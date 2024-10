Jannik.ai: SportTech-Startup stellt seinen neuen KI-Tenniscoach vor

Das oberösterreichische Startup “Tico AI FlexCo“ aus dem Sports-AI-Tech-Bereich verkündete Neuigkeiten über einen neuen Star am Tennishimmel: die Jannik.ai, ein persönlicher KI-basierter Tenniscoach, der Tennisspieler per WhatsApp mit maßgeschneiderten Tipps und Tricks unterstützen soll. Jannik feiert heute seinen GoLive in der DACH-Region und in den Niederlanden.

Jannik, verbessere mein Spielniveau

Jannik.ai wurde von Alex Voura (CEO) und Florian Derntl (CTO) mit Unterstützung des KI-Experten und Business Angel Gerhard Kürner gegründet. Die Lösung zielt darauf ab, Tennis-Begeisterten einen digitalen KI-Coach namens Jannik zur Seite zu stellen. Mit Bezugnahme auf Themenbereiche wie Taktik, Fitness, Ernährung, mentale Stärke und Regeneration soll Jannik Tennisspieler:innen maßgeschneiderte Empfehlungen geben und so ihr Spielniveau langfristig verbessern.

Personalisierung durch KI-Gedächtnis

User:innen können sich via WhatsApp mit Jannik rund um die Uhr unterhalten und von seinem “exzellenten Gedächtnis“ profitieren, heißt es. Dabei soll sich die KI die Kommunikation mit dem oder der Tennisspieler:innen merken und in der Lage sein, auf eingegebene Daten und Informationen Bezug zu nehmen. So sei “eine noch nie dagewesene Personalisierung auf den Nutzer und seine Bedürfnisse möglich“, teilte CEO Voura mit, der selbst gut in der internationalen Tennisszene vernetzt sein will. Darüber hinaus soll Jannik, wenn gewünscht, auch selbstständig Kontakt mittels Push-Nachrichten aufnehmen können.

“Jannik ist wie ein menschlicher Trainer“

Durch Janniks Fähigkeit, sich Informationen und persönliche Tennisdaten zu merken, könne er individuelle und präzise Trainingsempfehlungen geben – wie ein menschlicher Trainer. Die KI kann derzeit in den Sprachen Deutsch, Englisch und Niederländisch kommunizieren. User:innen sollen außerdem Fragen zum Tennissport stellen können und in Zukunft “exklusive Informationen aus der Tenniswelt“ erhalten, die es nur bei Jannik geben soll. 2025 plant das Gründerduo, den KI-Tenniscoach auf weitere europäische Länder auszurollen.

“Wir sind stolz darauf, einen der ersten sportspezifischen AI-Coaches auf den Markt zu bringen und konnten mit den ersten Beta-User:innen bereits hervorragende Ergebnisse erzielen. Sicherheit, persönliche Erfahrung und kontinuierliche Verbesserung stehen bei uns im Vordergrund“, so Voura.