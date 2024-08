JW Summit: Starkes Scale-up-Aufgebot mit Bitpanda, waterdrop, refurbed und Co.

Wer sie alle gesammelt an einem Tag auf der Bühne sehen will, der ist am JW Summit Wien 2024 richtig: Denn am 12. bis 14. September steht der Kongress der Junge Wirtschaft in der Wiener Hofburg ganz im Zeichen des Mottos „The Future of Success“. Bei der Großveranstaltung werden einige der bekanntesten Gründer:innen Österreichs ihre Einblicke geben, wie sie mit den vielen Umbrüchen aktuell umgehen.

„Noch nie war so viel im Umbruch, wie aktuell: Die technischen Entwicklungen haben ein Tempo erreicht, das atemberaubend ist. Als Jungunternehmer werden diese Entwicklungen unser Geschäft in den nächsten Jahren und Jahrzehnten massiv beeinflussen. Der Summit bietet die ideale Gelegenheit, sich auf diese Umbrüche einzustellen und das eigene Business darauf auszurichten“, heißt es seitens der Veranstaltung.

Auf der Bühne zu sehen sein werden unter anderem.

Christian Trummer, CTO Bitpanda

Ali Mahlodji, EU-Jugendbotschafter

Petra Dobrocka, Mitgründerin byrd

Peter Windischhofer, Mitgründer refurbed

Felix Ohswald, Mitgründer GoStudent

Henry Murray, Mitgründer waterdrop

Annette Mossel, COO HydroGrid

Johannes Braith, CEO Storebox

uvm.

Begleitet werden die Keynotes und Masterclasses, die in der Wiener Hofburg stattfinden, von einigen Side-Events. So gibt es einen Gala-Abend im Festsaal des Wiener Rathaus und eine After-Party im Volksgarten. Für den Ausklang des mehrtägigen Events gibt es dann am Samstag im Palmenhaus bei der Hofburg einen Food Market mit einigen der bekanntesten Wiener Traditionsbetriebe (Sacher, Schwarzes Kameel, Bitzinger, Meinl, Trzesniewski, Café Landtmann uvm.). Diese werden begleitet von Talks mit einigen der bekanntesten Wiener Originalen, und zwar mit Herbert Prohaska, Elisabeth Gürtler, Dompfarrer Toni Faber und Thomas Schäfer-Elmayer.