Wer hätte gedacht, dass Elvis Presley noch einmal live auftreten wird? Zumindest so gut wie denn in einer neuen Show wird der „King of Rock´n´Roll” als Hologramm mit KI-Unterstützung die Bühne rocken. Damit prägte Presley die Popkultur im wahrsten Sinne nachhaltig.

Immersiver Elvis wird London rocken

Das „immersive Konzerterlebnis“, das KI und holografische Projektionen nutzt, wird vom britischen Unternehmen „Layered Reality” und der „Authentic Brands Group” auf die Beine gestellt. Erstere gestaltet Events im Bereich der immersiven Unterhaltung, während Zweitere die Rechte am Elvis-Image besitzt. Uraufgeführt wird die Show im November 2024 in London, danach folgen Aufführungen in weiteren Städten wie Berlin, Tokio und Las Vegas. In der Glücksspielmetropole ist Elvis Presley von 1969 bis 1976 sieben Jahre lang besonders gern aufgetreten. „Mann, ich mag Vegas wirklich“, soll er einmal gesagt haben.

Lebensgroßes Elvis-Hologramm dank digitalen Tools

Das Elvis-Hologramm soll die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwimmen lassen. „Ein lebensgroßer digitaler Elvis wird seine ikonischsten Songs und Moves zum ersten Mal auf einer britischen Bühne präsentieren“, schreibt Layered Reality auf seiner Website. Eine Mischung aus „bahnbrechender Technologie, KI, Augmented Reality, Theater, Projektion und multisensorischen Effekten” sollen dabei unterstützen.

Nach der immersiven Show wird zur After-Party und in die Elvis-Bar geladen. Auch ein Londoner Restaurant wird mit Live-Musik, DJs und Performances passend zum Event seine Türen öffnen.

Alle Elvis-Fans können sich auf der Website von Layered Reality auf die Warteliste für das immersive Konzerterlebnis setzen lassen.