KlimaZukunft Österreich: Eine Messe für alle, die aktiv werden wollen

Vom 24. bis 26. Jänner 2025 verwandelt sich die MARX HALLE in Wien in einen Treffpunkt für alle, die Klimaschutz nicht nur diskutieren, sondern selbst aktiv gestalten möchten. Die KlimaZukunft Österreich vereint erstmals alle Lebensbereiche, um Klimaschutz ganzheitlich erlebbar zu machen. Mit 100 Ausstellern, über 80 Expert:innen und mehr als 120 Programmpunkten zeigt die dreitägige Messe konkrete Wege auf, wie sich Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Alltag umsetzen lassen.

„Wir wollen nicht nur reden, sondern echte Lösungen aufzeigen, mit denen jede und jeder im Alltag etwas für die Umwelt tun kann“, erklärt Initiatorin Doris Kraus. Dabei setzt die Messe auf ein breitgefächertes Programm, das informative Vorträge, praxisnahe Workshops und spannende Podiumsdiskussionen umfasst. Themen wie nachhaltiges Bauen, klimafreundliche Mobilität, smarte Städte, Ernährung, Green Jobs und innovative Technologien stehen im Mittelpunkt.

Vielfältige Unternehmen präsentieren innovative Lösungen

Die KlimaZukunft Österreich vereint eine große Vielfalt an Unternehmen, die mit ihren Ideen und Produkten zeigen, wie Klimaschutz in der Praxis aussehen kann. Zu den vertretenen Ausstellern zählen bekannte Namen wie Billa und die Stadt Wien, Abteilung Energieplanung. Auch das Bio-Natur-Resort Retter aus der Steiermark, die nachhaltige Skincare-Marke Ringana, das ökologische Toilettensystem Öklo, der Fahrradleasing-Anbieter Jobrad sowie innovative Firmen wie epuls, Neworn, neoom und das Upcycling-Label Refished präsentieren sich vor Ort.

Die Besucher:innen erwartet außerdem eine Vielzahl von spannenden Beiträgen. Unter anderem beleuchtet Elina Stanek die Potenziale von Künstlicher Intelligenz im Kampf gegen den Klimawandel, während Petra Hirner Tipps zur Gestaltung klimafitter Gärten gibt. Johannes Zeininger spricht über grüne Oasen in Städten, und Christian Baumgartner zeigt, wie nachhaltiges Reisen gelingen kann. Die Messe bietet neben Informationen, auch zahlreiche Mitmach-Möglichkeiten. Besucher:innen können auf einer E-Bike-Teststrecke oder bei E-Auto-Probefahrten innovative Mobilitätslösungen ausprobieren. Fashion-Shows präsentieren nachhaltige Mode, und zahlreiche Workshop-Areas laden dazu ein, praktische Fähigkeiten zu erlernen.

Erfolgreicher Auftakt für Fachbesucher:innen

Bereits am ersten Tag, der Fachbesucher:innen vorbehalten war, startete die Messe mit inspirierenden Keynotes und spannenden Podiumsdiskussionen. Die Expert:innen betonten die Bedeutung eines nachhaltigen und umweltfreundlichen Handelns sowohl auf persönlicher als auch auf gesellschaftlicher Ebene.

Marlene Doiber, Expertin für Mobilität und Raumplanung bei TBW Research, erläuterte in einer Diskussion zur E-Mobilität und Infrastruktur, dass die technologischen Lösungen für den Wandel bereits existieren. Die Herausforderung liege jedoch darin, diese auch anzunehmen. „Wir müssen als Gesellschaft gemeinsam an einem Strang ziehen, um den Umstieg erfolgreich zu gestalten“, so Doiber. Gleichzeitig betonte sie, dass der Wechsel vom Verbrennungsmotor zur Elektromobilität nicht alle Probleme löst. Insbesondere in Städten bleibt die Verteilung öffentlichen Raums ein großes Thema. Ein Umdenken hin zu weniger Autos im Straßenverkehr wäre ein entscheidender Schritt.

Die Messe findet in einer Zeit statt, in der Klimaschutz auf globaler und lokaler Ebene kontrovers diskutiert wird und genau deshalb neue Perspektiven und Lösungen benötigt. Sie läuft noch bis Sonntag und bietet allen Interessierten eine einzigartige Gelegenheit, innovative Ideen und praktische Lösungen für den Klimaschutz zu entdecken. Tickets und Details zum Programm sind auf der offiziellen Website der Messe verfügbar.