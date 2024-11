le melo: Neues Sportgetränk-Startup des „all i need“-Gründers

Mit dem Lifestyle-Drink „all i need“ hat es Thomas Miksits-Dioso bereits im Jahr 2018 zum Exit gebracht. Damals hat er die Marke mehrheitlich an den deutschen Getränkekonzern Capri-Sun verkauft. Kürzlich startete er gemeinsam mit seinem Trainingspartner und Unternehmer Malte Wagenbach ein neues Startup namens „le melo„. Die Jungfirma verspricht einen einzigartigen Sportdrink. Seit der Gründung konnte das Duo zahlreiche Profi- und Hobbysportler:innen von sich überzeugen und namhafte Investoren gewinnen. Zuletzt gab es ein Investment durch Graphit NeoTaste aus Tirol.

le melo verspricht „Funktionalität und Geschmack“

„le melo schafft das perfekte Gleichgewicht zwischen Funktionalität und Geschmack. Es liefert Ausdauersportler:innen genau das, was sie brauchen: ein zuverlässiges Sportgetränk mit 1.000 mg Elektrolyten und mehr als 13 funktionalen Inhaltsstoffen, das auch schmeckt“, sagt Miksits-Dioso über die in Österreich produzierten Produkte. Von der Idee bis zum fertigen Produkt dauerte es 12 Monate. Am deutschsprachigen Markt erfolgte der Start im Jahr 2023. Mittlerweile liegt der Monatsumsatz im Onlineshop laut le melo im hohen fünfstelligen Bereich.

„Wir sind davon überzeugt, dass Sportgetränke nicht nur funktional, sondern auch schmackhaft sein müssen und Spaß machen sollten“, so die le melo-Gründer. Das Getränk haben die Gründer gemeinsam mit Mikronährstoffexpert:innen entwickelt. War der Fokus zu Beginn auf Rennradfahrer:innen ausgerichtet, so haben sie die Zielgruppe nun auf weitere Hobby- und Profisportler:innen, vor allem aus Ausdauersportarten, erweitert.

Erstes Investment durch Graphit NeoTaste

Rund 43 Prozent der Sportler:innen sind laut Studien während und nach dem Sport dehydriert. Sie verlieren durch Schwitzen wertvolle Elektrolyte, die normales Wasser nicht kompensieren kann. Die Folge können Kopfschmerzen, Schwindel, Muskelkater oder schlechte Performance sein. le melo verspricht den perfekten Elektrolytmix für optimale Hydration. Derzeit bietet das Startup sechs verschiedene Geschmacksrichtungen in Stickpacks an. Zwei davon sind zuckerfrei, zwei koffeinhaltig. Kund:innen können den Inhalt eines Stickpacks in rund 500 ml Wasser auflösen und sofort trinken. Die Stickpacks sollen um rund 90 Prozent weniger Müll als Sportgetränke in herkömmlichen PET Flaschen erzeugen.

„Unser Ziel ist es, die Markenbekanntheit unter Ausdauersportler:innen zu steigern und ein breiteres Publikum für richtiges Trinken beim Sport zu begeistern. Mittelfristig denken wir auch an eine Ready-to-Drink-Lösung für den Handel, denn im Regal fehlt ein Lifestyle-Sportgetränk, das hält, was es verspricht, und dabei gut schmeckt. Mit Graphit NeoTaste haben wir den idealen strategischen Partner gefunden für diese nächsten strategischen Schritte“, so Miksits-Dioso.

„Wir haben eine Leidenschaft für innovative Projekte im Bereich Food & Beverages, insbesondere für solche, die den Geschmack in den Vordergrund stellen. In le melo sehen wir großes Potenzial und unterstützen das Unternehmen als strategischer Investor mit unserem Know-how und Netzwerk“, erklärt Stefan Rathgeber, Co-Geschäftsführer der Graphit NeoTaste GmbH. Das Gründerteam will nun weitere Distributionskanäle über den Online-Shop hinaus erschließen.