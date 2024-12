Lexis+ AI: KI-Lösung soll hochwertige Antworten auf rechtliche Fragen liefern

LexisNexis Österreich ist Anbieter von „intelligenter Rechtsinformation“. Das bedeutet: Das Unternehmen kombiniert Informationen aus Recht und Wirtschaft mit digitalen Lösungen. Nun wurde das neue Tool Lexis+ AI auch in Österreich gelauncht. Die AI-Lösung ist für die Rechts- und Steuerbranche gedacht und will „Präzision im juristischen Arbeiten auf ein neues Level heben“.

Entwürfe & Analyse von Dokumenten

Lexis+ AI wurde darauf ausgelegt, den Arbeitsalltag von Rechtsanwält:innen und Steuerberater:innen durch diverse Funktionen zu erleichtern. So soll das Tool neben präzisen Textanalysen auch rechtliche Antworten auf Basis von vertrauenswürdigen Quellen sowie kompetente Textentwürfe liefern können. Auch könnten eigene Dokumente hochgeladen und zusammengefasst werden und basierend auf den Inhalten Fragen beantworten, so das Tech-Unternehmen per Aussendung.

„Juristisches Werkzeug der Zukunft“

„Mit Lexis+ AI präsentieren wir ein bahnbrechendes juristisches Werkzeug, das dank modernster generativer AI-Technologien eine neue Ära der Effizienz und Präzision in der Rechtspraxis einläutet“, so Andreas Geyrecker, Director Product Development bei LexisNexis Österreich. Man verfolge mit dem neuen Tool „eine langfristige Strategie, um ein umfassendes Ökosystem für die Rechts- und Steuerbranche zu schaffen“.

Lexis+ AI wurde im Oktober 2023 in den USA gelauncht, sowie anschließend im Vereinigten Königreich, Kanada, Frankreich und Australien. Nun steht die Lösung auch österreichischen Rechts- und Steuerexpert:innen zur Verfügung.

KI-Entwicklung sei verantwortungsvoll

Die KI-Lösungen von LexisNexis werden laut Unternehmensangaben unter menschlicher Aufsicht entwickelt. Man folgt den RELX Responsible AI Principles. So sollen keine unfairen Verzerrungen erzeugt und die Privatsphäre sowie der Datenschutz der Nutzer:innen gewahrt werden. Claudia Wutscher, Leiterin des WU Legal Tech Centers, und ihr Team betreuen Lexis+ AI als externe Rechtsexpert:innen und sollen die wissenschaftliche Qualität der österreichischen Umsetzung sichern.

„AI kann gegenüber Jurist:innen, die keinen Zugriff auf AI haben, ein spielentscheidender Vorteil sein“, so Susanne Mortimore, CEO von LexisNexis Österreich.