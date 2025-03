Liebe liegt in der Luft: Paartherapeutin will Partnerschaften neu beleben – und ein 2M2M-Investment abgreifen

Paartherapeutin Hilde Fehr aus Niederösterreich stellt sich den steigenden Scheidungsraten entgegen – und präsentiert bei der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen ihre digitales Coaching Liebe liegt in der Luft, das sich gezielt an Frauen richtet. Fehr bietet in ihrem Produkt Beziehungscoaching an, um Selbstbestimmung sowie zwischenmenschliche Kompetenzen zu fördern.

Die aktuelle Statistik macht es deutlich: Mehr als jede dritte Ehe endet hierzulande in einer Scheidung. Anhand dieser Zahlen erkannte die Gründerin einen wachsenden Bedarf an präventiver Beziehungsarbeit mithilfe professioneller Unterstützung. Ihre digitale Lösung soll eine moderne Form der Beziehungsberatung schaffen, die niederschwellig und flexibel zugänglich ist.

Den „inneren Männermagneten“ aktivieren

Die Online-Plattform der Niederösterreicherin fokussiert sich bewusst auf weibliche Nutzerinnen und verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. Im Zentrum stehen die Stärkung des Selbstwerts und die Entwicklung des Selbstbewusstseins. Diese Aspekte werden als fundamentale Bausteine für eine erfolgreiche Bindung identifiziert. Fehr will „neue Glaubenssätze“ vermitteln, die die bestehende Partnerschaft festigen – im Kontrast zu ständigen Beziehungswechseln.

Das Herzstück der Plattform bilden Online-Kurse auf Basis der Erfahrungswerte Fehrs. „Liebe liegt in der Luft ist ein Raum, wo ich alles Wissen aus Psychologie und Gehirnforschung so zusammengetragen habe, dass es für jede Frau möglich wird, dass sie eine glückliche Beziehung lebt“, so Fehr.

Liebe liegt in der Luft funktioniert als Abomodell. Das Coaching kostet ohne Rabatt 99 Euro im Monat und kann flexibel gekündigt werden. Im Gegenzug verspricht die Therapeutin auf ihrer Website ein Gefühl frischer Verliebtheit inlusive „Prickeln im ganzen Körper“ beim Anblick des (männlichen) Partners. Fehr sucht bei 2 Minuten 2 Millionen nach Investor:innen, um ihre Mission auf ein neues Level zu heben. Kann der Pitch die Jury der Startup-Show von ihrem Weg zum Beziehungsglück überzeugen?

Hilde Fehr tritt am 11. März bei der Startup-Show 2 Minuten 2 Millionen vor die Investor:innen-Jury. Mehr Infos zu allen Startups der neuen Staffel gibt es hier.