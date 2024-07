Lilium verkauft 50 Flugtaxis an saudische Fluglinie

Das deutsche eVTOL-Scale-up Lilium hat bekannt gegeben, dass die Saudia Group einen Kaufvertrag mit Lilium über bis zu 100 eVTOL-Jets unterzeichnet hat. In einem ersten Schritt sollen 50 der elektrisch betriebenen, senkrecht startenden Flugtaxis geordert werden, weitere 50 sind optional. Es sei die „größte Verpflichtung für eVTOLs durch einen Airline-Betreiber“, heißt es stolz in einer Aussendung. Saudia ist die staatliche saudi-arabische Fluggesellschaft.

Die Vereinbarung enthält einen Zeitplan für Anzahlungen und Vorabzahlungen, einen Zeitplan für künftige Lieferungen, Garantien für die Leistung der Flugzeuge sowie Bestimmungen über Ersatzteile, Wartung und Reparaturen. Für Lilium, das zuletzt mit Finanzierungssorgen kämpfte, kommt der Vertrag somit rechtzeitig, um weiter an den Flugtaxis arbeiten und sie in Betrieb bringen zu können. Der Vertrag folgt auf eine Kaufabsichtserklärung aus dem Jahr 2022. Laut dem Handelsblatt verbrennt Lilium pro Quartal an die 30 Mio. Euro.

„Die Saudia-Gruppe ist stolz darauf, in der MENA-Region als erstes Unternehmen vollelektrische eVTOL-Jets anzuschaffen. Dies spiegelt unser Engagement wider, unseren CO2-Fußabdruck kontinuierlich zu reduzieren und ein Branchenführer in der regionalen elektrischen Luftfahrt zu werden. Wir sind uns der entscheidenden Rolle bewusst, die Lilium dabei spielen kann, ein nachhaltiges Premium-Flugerlebnis zu bieten und unsere Gäste noch näher an ihr Ziel zu bringen“, heißt es seitens Ibrahim Al-Omar, Director General der Saudia Group.

Abflug nach Mekka

Saudia will mit eVTOLs unter anderem Pilger zwischen Mekka und Dschidda transportieren und sie im Tourismus, der wichtiger für das ölreiche Land wird, einsetzen. Lilium ist an der Börse etwa 576 Mio. Dollar wert, in Folge der Meldung sprang der Kurs vorbörslich um 3 Prozent nach oben. Die 14 Dollar je Aktie, die Lilium noch 2021 hatte, sind aber in weiter Ferne, aktuell liegt der Preis je Aktie bei unter einem Dollar. Das Unternehmen hat etwa 90 Prozent seines Werts seit Höchststand verloren.

Die Reichweite der Flugtaxis liegt bei 175 Kilometern bei einem Top-Speed von 250 km/h. Die ersten Jets sollen 2026 an Saudia geliefert werden und etwa auch bei Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen in Riyadh eingesetzt werden.

Währenddessen baut auch der deutsche Mitbewerber Volocopter emsig an der Expansion. 2025 sollen dessen eVTOLs etwa in New York an den Start gehen, um Tourist:innen zu transportieren. Auch war geplant, dieses Jahr im Rahmen der Olympischen Spiele in Paris kommerzielle Lufttaxiflüge anzubieten. Man darf gespannt sein, wie das umgesetzt wird.