Lisa Pallweber wird Managing Partner bei Hansmanns Hans(wo)men Group

Sie war in den letzten drei Jahren als Investment Manager an der Seite von Österreichs erfolgreichstem Business Angel Hansi Hansmann (72) unterwegs und auf Bühnen, Events und in Interviews immer präsenter – und jetzt übernimmt Lisa Pallweber eine Führungsrolle bei der Hans(wo)men Group. Wie Hansmann soeben bekannt gab, wurde Pallweber zum Managing Partner befördert.

Pallweber startete Anfang 2022 bei der Hans(wo)men Group, die aktuell 53 aktive Portfolio-Unternehmen in 9 Ländern und rund 120 Mio. Euro Aassets Under Management (AUM) hat. Zuvor sammelte sie Branchenerfahrung bei Speedinvest sowie bei Uniqa Ventures. Außerdem ist sie mittlerweile Board Member bei invest.austria sowie im Advisory Board von Calm/Storm Ventures, wo Hansmann auch investiert hat.

„Die treibende Kraft beim Wachstum unseres Portfolios“

„Deine umfangreiche Erfahrung als Unternehmer und Investor hat meinen beruflichen Weg erheblich bereichert und meine Perspektive erweitert. Ich schätze die Beziehung, die wir in den letzten drei Jahren aufgebaut haben, sehr und freue mich auf die Zusammenarbeit, um die ehrgeizigen Ziele zu erreichen, die wir uns für die Hans(wo)men Group gesetzt haben“, so Pallweber in Richtung Hansmann zu ihrer neuen Rolle.

„Ich bin seit 15 Jahren ein aktiver Business Angel und investiere und verwalte mein Portfolio bis zum Jahr 2021 komplett alleine, als ich beschloss, den Aufbau und die Struktur meiner Investitionseinheit zu ändern“, so Hansmann in einer Aussendung. „Seit ihrem Start war Lisa die treibende Kraft beim Wachstum unseres Portfolios und hat durchweg außergewöhnliche Fähigkeiten bei der Unterstützung unseres Startup-Portfolios in verschiedenen Phasen bewiesen und meine ohnehin schon hohen Erwartungen noch übertroffen. Sie war ein wesentlicher Bestandteil bei der Gestaltung unserer Strategie und Investitionsthese. Es ist eine Freude zu sehen, wie sie persönlich und beruflich wächst, und ich genieße die Zusammenarbeit sehr.“