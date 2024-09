Mahdis Gharaei über den Global Leaders Summit, DEI, Kamala Harris & Elon Musk

Am 19. September 2024 findet die vierte Edition des Global Leaders Summits in der Wiener Hofburg statt – mitveranstaltet von „the female factor“. Für alle, die „the female factor“ noch nicht kennen: Es handelt sich dabei um eine globale Karriere- und HR-Plattform, die das große Ziel verfolgt, die Lücken auf der Führungsebene zwischen den Geschlechtern in der Wirtschaft zu schließen. Mit Co-Founderin und CEO Mahdis Gharaei sprechen wir über den Summit, Female Leadership und DEI (Diversity, Equity und Inclusion) – aber auch über Kamala Harris und eine Aussage von Elon Musk.

Die Themen:

Trends beim Global Leaders Summit 2024

Deep Dive ins Programm

Top Speaker:innen & Teilnehmende aus 50 Ländern

Neue Ära der Leaders

3 herausragende weibliche Führungskräfte

DEI-Programme in der Krise

Ist DEI politisch?

Führungsstil Kamala Harris

Elon Musk: “DEI must die”





Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns doch vier, fünf Sterne als Bewertung da und folge dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu künftigen Gästen schick uns jederzeit gerne eine Mail an ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠feedback@trendingtopics.at⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠.