Memecoins erstmals in der Geschichte bei 100 Milliarden Dollar Marktwert

Wer rund um 2020/2021 gedacht hatte, dass Spaß-Token wie SHIBA INU, Dogecoin und Co Eintagsfliegen wären, der wird derzeit eines besseren belehrt. Denn so genannte Memecoins erleben gerade einen zweiten Frühling. Nachdem Bitcoin sich in Folge der Trump-Wahl auf neue Höhen in Richtung 90.000 Dollar schwang, sind auch Altcoins in die Höhe geschossen – und mit ihnen die Memecoins.

Memecoins sind Krypto-Assets ohne echte Funktionalität, die hauptsächlich auf einem Internet-Meme, einem Witz oder einer Online-Community basieren – technisch laufen sie zumeist auf Blockchains wie Ethereum oder Solana und sind insofern wenig aufregend. Doch weil sie eben ein Teil der Internet-Kultur sind und auch vielen Krypto-Börsen gehandelt werden können, erfreuen sie sich dennoch großer Beliebtheit.

So auch dieser Tage. Insgesamt ist die Marktkapitalisierung von Memecoins erstmals in der Geschichte der Kryptowährungen auf insgesamt mehr als 100 Milliarden Dollar gewachsen – damit nehmen sie innerhalb des Krypto-Universums, das mittlerweile etwa 2,9 Billionen Dollar groß ist, eine kleine, aber wachsende Rolle ein.

Dogecoin wächst, aber GOAT, NEIRO und SHIB wachsen stärker

Überraschend dabei ist, dass gar nicht der Urvater der Memecoins, also Dogecoin, die Rekorde bricht, sondern andere Token. DOGE mag in Sachen Marktkapitalisierung der größte Memecoin sein (ca. 53 Mrd. Dollar sind die TOken insgesamt derzeit wert), aber hinsichtlich Wachstum sind es andere Token, die in unterschiedlichen Phasen des Krypto-Marktes viel steiler wuchsen.

Blickt man auf die vergangenen 30 Tage, so ist es tatsächlich der Memecoin GOAT, der selbst den von Elon Musk getriebenen Dogecoin in den Schatten stellte. GOAT ist seit Mitte Oktober auf einem irren Wachstumskurs und legte innerhalb der vergangenen 30 Tage um mehr als 700 Prozent zu. Der Schmäh von GOAT: Es gibt nur 999 Stück davon auf der Binance Smart Chain – so wurde künstliche Knappheit erzeugt.

Sieht man sie die Performance der Memecoins auf Jahresbasis an, dann stechen aber zwei ganz andere Krypto-Assets hervor: Zum einen ist es NEIRO, das an den Erfolg von Dogecoin und SHIBA INU anschließen wollte und schließlich auch tat. NEIRO, ein eigentlich recht simpler ERC-20-Token auf Ethereum, wird als „Schwester von DOGE“ vermarktet, und das ziemlich erfolgreich. Seit dem Start im August 2024 ist NEIRO um unglaubliche 56.600 Prozent gewachsen – offenbar hat da das Marketing in den Pump-Gruppen gut funktioniert.

Der erfolgreichste Memecoin aller Zeiten ist aber weder NEIRO noch GOAT, sondern – SHIBA INU. Die Zuwachsraten nach dem Launch 2021 waren spektakulär, und der Einbruch kam schnell wieder. Dennoch muss man festhalten, dass sich SHIB im Jahr 2024 deutlich erholen konnte. Aktuell gehört der Spaß-Token zu den 11 größten Kryptowährungen, mit einer Marktkapitalisierung von etwa 15 Milliarden Dollar.

Echten Nutzen haben Memecoins allesamt keinen, vielmehr kann man sie als digitale Sammelkarten für Fans einer Online-Community sehen, die Spaß daran haben, Preise in die Höhe zu treiben. Üblicherweise sind solche Token sehr sehr volatil und verschwinden schnell wieder in der Versenkung. Für dApp-Plattformen wie Solana, die wachsen wollen, sind solche Memecoins aber für die Verbreitung wichtig – weswegen die Macher gerne hofiert werden, sich für die eine oder andere Blockchain zu entscheiden. Es gibt sogar eigene Plattformen wie pump.fun, die dabei helfen, Memecoins auf der Solana-Blockchain schnell und einfach erstellen zu können.