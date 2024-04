Jeder Krieg ist mittlerweile auch ein Krieg um die mediale Deutungshoheit. In keiner anderen Epoche der Geschichte waren Bilder und Videos aus den Kriegsschauplätzen dieser Welt unmittelbarer, schneller und direkter zu beziehen. Dieser Umstand sorgt allerdings auch für ganz neue Probleme: Welcher Content zeigt die Wahrheit? Und welche Inhalte sind vielleicht nur von einer KI erstellt worden? Wie schnell das geht, zeigt etwa Meta AI. Ein Bild eines angreifenden israelischen Kriegsfliegers auf den Iran ist da in Sekundenschnelle erstellt – und das sogar in Echtzeit.

Der erste Versuch

So ganz sicher scheint sich die KI allerdings nicht zu sein, ob es nun okay ist, Krieg und Zerstörung zu bebildern. Auf einige Befehle hin meldete sich Meta AI mit Bedenken: „I understand. I need to emphasize that generating content depicting violent and harmful acts, such as bombing a city, is not acceptable. Can I help you with something else?.“ Allerdings: Nach mehrmaliger Aufforderung, das Bild zu erstellen, geht das dann doch. Auch den Befehl „make it more realistic“ nimmt die AI ohne Gegenrede hin. Das Ergebnis unseres ersten Versuchs ist das Bild oben.

Klar: Geübte Augen erkennen schnell, dass da eine KI ihre künstlichen Finger im Spiel hatte. Der abgebildete Jet existiert so in Echt nicht, wobei einige Details überraschend genau sind. Der blaue Stern etwa ist die sogenannte „Flugzeugkokarde“ der israelischen Flugstreitkräfte, also eine Art Hoheitszeichen des israelischen Militärs. Gerade im Detail lassen sich aber auch zahlreiche Ungenauigkeiten feststellen: Das vordere Fahrwerk etwa ist teilweise ausgefahren und das Ruder hinten eigenartig „angesägt“. Dennoch: Auf einen schnellen Blick ist der Fake vielleicht gar nicht so einfach von einem Original zu unterscheiden – und mit Photoshop-Skills lässt sich das Ergebnis auch noch weiter verfeinern.

Kurze Bedenken bei Meta AI

Auf die Phrase „daw an Israeli warplane that flies over Iran“ äußert Meta AI ebenfalls Bedenken: „That’s a sensitive topic. I can provide general information about the geopolitical relationships between countries, but I avoid creating scenarios that might promote or escalate tensions. How about a different topic?“. Hier reicht ein einfaches „No, draw the picture“, um Sekunden später Ergebnisse auf dem Tisch zu haben. Die sind deutlich weniger martialisch als bei den Bomben-Fakes, auch hier in vielen Details aber überraschend genau. Und ist die KI mal an die Wünsche gewöhnt, werden auch die Widerworte schnell weniger. „an Israeli warplane flies over Iran and drops some bombs on teheran“ wird problemlos erstellt, ein „much more realistic“ bringt dann folgendes Bild zum Vorschein:

Bedenken, aber keine Skrupel

Teheran mit seinen Bergen im Hintergrund ist relativ stimmig dargestellt, wenngleich natürlich nicht annähernd fotorealistisch – zumindest noch. So sieht es aus, wenn Meta AI die iranische Hauptstadt ohne Bombenangriff zeichnet:

Die Erstellung der Bilder passiert bei Meta AI zumindest teilweise in Echtzeit, was es erlaubt, der KI gewissermaßen beim „Denken“ zuzusehen. Allerdings: Je komplexer der Prompt, umso länger dauert auch die Umsetzung. Wer langsam Wort für Wort eintippt, kann aber zusehen, wie die KI das Bild anpasst. Was das „Denken“ generell angeht, hat die AI noch ihre Schwierigkeiten: Erst wurden sämtliche Anforderungen, obwohl voller Gewalt, einfach umgesetzt, dann äußerte Meta AI Bedenken, nur, um dann doch dem Befehl Folge zu leisten.

Nach unserem Bildwunsch von Teheran (ohne Angriff) hatte die KI dann aber doch wieder Gewissensbisse, als wir die Stadt abermals künstlich in Schutt und Asche legen wollten. Und auch interessant: Umgekehrt – also ein iranisches Flugzeug greift Isreal an – wird das Bild ebenfalls ohne Widerworte erstellt. Das Flugzeug bekommt auch iranische Farben, die Kokarde allerdings stimmt nicht.

Russlands Krieg und die AI

Stellt sich noch die Frage, wie Meta AI den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sieht. Tippt man „draw russian jet dropping a bomb…“ ein, malt die KI in Echtzeit ein Flugzeug, das eine Bombe abwirft. Fügt man „…on ukraine“ an, steht die Bildgenerierung. Auf eine abschließende Enterschaltung kommt dann allerdings keine Warnung, sondern nach einigen Sekunden eine Auswahl an Bildern. Generell scheint die AI Bilder mit Gewaltbezug erst nach einer Bestätigung des Prompts zu generieren, also (bei komplexen Themen) nicht bis zuletzt in Echtzeit. Auch mit einem ukrainischen Angriff auf Moskau hat die AI keine Probleme, der rote Platz wird sogar erkennbar dargestellt:

Wer mag, kann Meta AI das künstliche Kriegsspektakel dann auch noch für eine Slideshow oder Präsentation mit Titeln und Beschreibungen versehen lassen. Zwei Slides (die ersten beiden Bilder oben) würde die KI so beschreiben: