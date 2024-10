Meta soll eigene AI-gesteuerte Suchmaschine entwickeln

Die Facebook-Mutter Meta arbeitet einem Bericht von The Information zufolge an einer AI-gesteuerten Suchmaschine, um seine Abhängigkeit von Google und Microsoft zu verringern. Die Suchmaschine soll laut The Verge KI-generierte Suchzusammenfassungen aktueller Ereignisse innerhalb des Meta AI Chatbots liefern.

Meta könnte sich von Google und Bing unabhängig machen

Der Meta AI-Bot, der in Instagram und Facebook integriert ist, nutzt derzeit Google und Microsoft Bing, um Fragen zu aktuellen Nachrichten und Ereignissen zu beantworten. Das könnte sich in Zukunft ändern, denn Metas Web-Crawler wurde schon vor Monaten beim Durchstreifen des Internets gesichtet. Die Quelle von The Information gibt an, dass ein Team des Konzerns seit etwa acht Monaten daran arbeitet, eine Datenbank mit Informationen für den Chatbot aufzubauen.

Meta hat am Aufbau von Standortdaten gearbeitet, die mit Google Maps konkurrieren könnten. Letzte Woche gab der Konzern außerdem bekannt, dass er einen mehrjährigen Vertrag mit Reuters abgeschlossen hat, der es seinem Chatbot erlaubt, die Nachrichtenartikel des Unternehmens in Antworten zu verwenden.

Andere Tech-Riesen könnten auch AI-Suchmaschinen entwickeln

Dabei ist die Facebook-Mutter nicht der einzige Tech-Riese, der durch AI eine eigene Google-Alternative entwickeln könnte. Letzten Monat berichtete Bloomberg, dass die Arbeit von Apple an Suchwerkzeugen im App Store zeigt, dass das Unternehmen „alles hat, was es braucht“, um einen eigenen KI-gestützten Google-Suchersatz zu entwickeln. Außerdem hat OpenAI bestätigt, dass es an einer KI-Suchmaschine namens SearchGPT arbeitet. Gleichzeitig ist die KI-Suchmaschine von Perplexity Gegenstand von Klagen der News Corp. und sieht sich auch rechtlichen Drohungen anderer Verlage ausgesetzt, darunter der New York Times.