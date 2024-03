Mokker AI: Produktfoto-Startup wird von soona übernommen

Erst im vergangenen Jahr ist das Wiener Startup Mokker AI an den Start gegangen, um durch Künstliche Intelligenz hochprofessionelle Bilder von Produkten zu erzeugen (wir berichteten). Jetzt hat die Jungfirma, nur etwas mehr als ein Jahr nach der Gründung, den Exit geschafft. Übernommen hat die Jungfirma das Klosterneuburger Fotostudio soona, das ebenfalls seinen Fokus auf die Produktfotografie gelegt hat. Genaue Angaben zum Kaufpreis von Mokker AI gibt es nicht, aber es dürfte sich um einen Betrag in Millionenhöhe handeln.

Mokker AI erstellt Produktfotos durch KI

Mokker AI hat ein Tool entwickelt, mit dem es möglich ist, mit nur zwei bis drei Fotos von einem Produkt eine ganze Reihe an professionellen Bildern davon zu erstellen. Die beiden Gründer der Jungfirma sind Mirko Vodegel, Lukas Fechtig und Nikolaus Redl. Die drei sind in der heimischen Startup-Szene bereits bekannt, denn sie haben zuvor schon das Jungunternehmen Colorful ins Leben gerufen. Colorful erstellt ebenfalls Produktfotos, jedoch aus 3D-Modellen und nicht aus Einzelbildern. Bei Mokker AI arbeitet auch ein guter Teil des Colorful-Teams.

Das Jungunternehmen hat bis heute insgesamt 3,2 Millionen Euro geraised – investiert haben Speedinvest, Point Nine Capital, Carlos Gonzales Cadenas und Matt Robinson von GoCardless/Nested sowie der Hyper Accelerator, eine Schwester von Product Hunt. Die Exit-Summe dürfte also deutlich höher liegen als diese 3,2 Mio. Euro.

soona integriert AI-Produktfotografie

„Wir hatten Ende letztes Jahr einen Call mit Liz (Giorgi, Anm. d. Red.), der CEO von Soona. Wir haben schnell gemerkt, dass beide Unternehmen extrem voneinander profitieren könnten. Mokker benötigt als Start ein gutes Produktfoto, soona will den Kund:innen mehr Möglichkeiten bieten. Da wir mit Mokker am Ende nur ein kleines Team waren, war schnell klar, dass wir mit soona einfach viel mehr Ressourcen investieren und dadurch schneller wachsen können. Das ganze Vollzeit-Team inklusive Gründern wird übernommen und bleibt bei soona“, erklärt Mirko Vodegel gegenüber Trending Topics.

Die Übernahme soll nun die AI-Produktfotografie von Mokker in die Software von soona einbringen. Das Fotostudio stellt das Tool allen Kund:innen seiner Plattform ab jetzt auf Testbasis zur Verfügung. Upgrades für das Team und unbegrenzte Generierungsoptionen sind per Abonnement erhältlich. Mokker-Kund:innen werden darüber hinaus weiterhin Zugang zu ihren Konten haben.

Weitere AI-Produkte geplant

soona ist im Jahr 2019 an den Start gegangen. Die Gründerinnen Liz Giorgi und Hayley Anderson hatten das Ziel, E-Commerce-Marken erschwingliche Bilder von ihren Produkten zu ermöglichen. Heute bietet das Unternehmen Marken eine All-in-One-Plattform für die digitale Produktvermarktung. Damit unterstützt die Firma nach eigenen Angaben bereits mehr als 20.000 Marken.

Gemeinsam mit dem Mokker AI-Team will soona nun weitere AI-Produkte entwickeln. „Bei dieser Partnerschaft geht es darum, eine neue Vision für KI zu entwickeln. Anstatt AI zu nutzen, um unsere kreativen Prozesse zu ersetzen, stellen wir uns eine Zukunft vor, in der menschliche Kreativität und KI-Kreativität nahtlos ineinandergreifen, um Marken unendliche Möglichkeiten zu geben, ihre visuelle Geschichte auszudrücken“, sagt Liz Giorgi, Mitgründerin und CEO von soona. Die beiden Firmen werden am 18. April einen KI-Demo Day veranstalten, an dem sie ihre Integration und neuen KI-Funktionen vorstellen. Interessierte können sich hier für das Event anmelden.