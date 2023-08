MoneyHero Group des Österreichers Gerald Eder kommt an die Börse

Manche in der österreichischen Startup-Szene können sich noch an ihn erinnern: Gerald Eder nämlich erregte als einer der erfolgreichsten Auslandsösterreicher im Tech-Bereich spätestens 2017 Aufmerksamkeit. Damals holte er wie berichtet für seine CompareAsiaGroup, wie das Unternehmen damals hieß, 50 Mio. Dollar Risikokapital an Bord. Das 2013 gestartete Unternehmen wurde dann in Hyphen Group umbenannt, und firmiert heute unter dem Namen MoneyHero Group.

Von Hongkong aus in den Märkten Singapur, Taiwan, den Philippinen und Malaysia tätig, ist die MoneyHero Group heute ein Unternehmen, dass eine Reihe von Vergleichsportalen für Finanz-Services wie Kreditkarten, Privatkredite, Hypotheken oder Versicherungen betreibt. Über die heute sechs bestehenden Portale sollen es im März 2023 knapp 10 Millionen User gewesen sein. Außerdem würde man bereits 400 B2B-Partner über die Plattform Creatory betreuen, die Influencern die „Monetarisierung ihrer Nutzerbasis durch die bestehenden Beziehungen zu Finanzinstituten“ ermöglicht.

Nun hat die MoneyHero Group angekündigt, im Oktober an der Technologie-Börse Nasdaq in New York zu listen. Dieser Börsengang wird via SPAC (Special Purpose Acquisition Company) bewerkstelligt, wo eine bereits an der Börse notierte Firma (ein so genannter Börsenmantel) die MoneyHero Group schluckt, und sie dadurch schnell an der Nasdaq listen kann. Beim Börsenmantel handelt es sich um die Bridgetown Holdings Limited. Und die wiederum hat sich als Zusammenarbeit der Pacific Century Group und Thiel Capital – genau, des berühmten Investors Peter Thiel – formiert. Das kombinierte Unternehmen soll dann an der Nasdaq unter dem Ticker MNY und MNYWW handelbar sein.

„Es ist einfacher ein 100 Mio. Euro Unternehmen aufzubauen, als ein 1 Mio. Unternehmen“

Das fusionierte Unternehmen aus der MoneyHero Group und der SPAC hat nun einen Unternehmenswert von etwa 342 Mio. US-Dollar (Post-Money-Basis) – etwa die Hälfte davon (154 Mio. US-Dollar) sollen aus Barmitteln auf dem Treuhandkonto von Bridgetown bestehen. 2022 kam die Vergleichsportal-Gruppe auf 68,1 Mio. Dollar Umsatz, und man sei auf einem „klaren Weg zu Profitabilität“. Ein Restrukturierungsprozess in der zweiten Jahreshälfte 2022 (den viele andere Tech-Unternehmen auch durchmachten) deutet darauf hin, dass Kosten gespart wurden bzw. werden mussten.

Eder, der die CompareAsiaGroup startete, ist schon länger nicht mehr operativ für das Unternehmen tätig, sondern hat unter anferme 2021 mit EderVest eine Management-Holding gestartet, die auf auf kleine und mittlere Unternehmen spezialisiert ist. Bevor er die Finanz-Vergleichsportale in Südostasien startete, war Eder für Rocket Internet tätig, um für die Berliner Investoren das Zalando-Geschäftsmodell in Asien zu etablieren. „Es war stets mein Ziel, ein kleines Stück an einem großen Kuchen zu haben“, sagte er bereits 2017.

Heute ermutigt er andere, ganz groß zu denken. „Es ist einfacher ein 100 Mio. Euro Unternehmen aufzubauen, als ein 1 Mio. Unternehmen“, schreibt Eder auf Linkedin. „Es ist viel einfacher. 10 Mio. Euro von einem institutionellen Investor zu bekommen als 100.000 Euro von einem Business Angel. Es gibt Milliarden an Kapital, die einen passenden Investitionsort suchen. Je größer das Potenzial, desto leichter kannst du das Interesse von Geldgebern wecken.“ Wer groß denke, hätte auch weniger Konkurrenz, und es außerdem leichter, die besten Mitarbeiter:innen zu gewinnen.

Für die CompareAsia Group hat Eder sehr namhafte Investoren gewonnen, unter anderem Goldman Sachs, International Finance Corporation (IFC), Alibaba, SBI Group, H&Q Utrust. Nova Founders Capital, ACE & Company und Route 66 Ventures. Insgesamt haben Investoren über die Jahre mehr als 100 Mio. Dollar investiert.