mypaperwork.ai: „Wir müssen Immigrationsprozesse transparent machen“

„Wir wollen ändern, wie Menschen Gesetze erleben.“ Deshalb soll Österreich bald eine neue Web-based App bekommen: mypaperwork.ai heißt sie. Hinter dem Startup stehen Unternehmerin und Medienmacherin Maggie Childs und ihre beiden Co-Founders Vit Lichtenstein und Benjamin Wolf. Die drei nehmen sich einem großen sozioökonomischen Problem an: der Beantragung eines Aufenthaltstitels in Österreich beziehungsweise in der EU. mypaperwork.ai soll Antragsteller:innen durch den Prozess begleiten und Datenstrukturen mithilfe von künstlicher Intelligenz besser aufbereiten – personalisierter KI-Chatbot inklusive.

Die Themen:

Aufenthaltstitel: Hürden und Bürokratie

Hintergrund zur Gründung

Wie KI die User-Journey unterstützen wird

Geschäftsmodell

Das Produkt

Offizieller Launch

Keine Zusammenarbeit mit der MA35

Warum jede:r das Land frei wählen dürfen sollte

Vision mypaperwork.ai



