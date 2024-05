Natron Energy startet Massenproduktion von Natrium-Ionen-Akkus in den USA

Kein Lithium, Kobalt, Kupfer oder Nickel und nicht brennbar: Das versprechen Natrium-Ionen-Batterien, die sich auf Basis des in Salz enthaltenen Elements immer mehr als Alternative zu Lithium-Ionen-Akkus etablieren. Natron Energy, einer der weltweit führenden Anbieter von Natrium-Ionen-Batterietechnologie, hat heute den Beginn der kommerziellen Produktion in seiner Batteriefabrik in Holland, Michigan, bekannt gegeben.

Dies markiert die erste kommerzielle Herstellung von Natrium-Ionen-Batterien in den USA. Diese Batterien bieten im Vergleich zu anderen Technologien eine höhere Leistungsdichte, mehr Ladezyklen, eine inländische Lieferkette und einzigartige Sicherheitsmerkmale. Sie sind die einzigen UL-gelisteten Natrium-Ionen-Batterien auf dem Markt. Bei der Eröffnungszeremonie in Holland sprachen Bürgermeister Nathan Bocks, die Direktorin der Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E), Evelyn Wang, sowie die Firmenchefs Colin Wessells und Wendell Brooks.

Natrium-Ionen als Alternative zu Lithium-Ionen

„Natrium-Ionen-Batterien bieten eine einzigartige Alternative zu Lithium-Ionen, mit höherer Leistung, schnellerer Aufladung, längerer Lebensdauer und einer völlig sicheren und stabilen Chemie“, sagte Gründer und Co-CEO Colin Wessells. „Wir bei Natron sind stolz darauf, eine solche Batterie ohne den Einsatz von Konfliktmineralien oder Materialien mit fragwürdigen Umweltauswirkungen anbieten zu können.“ Natron Energy wurde 2012 vom ehemaligen Stanford-Studenten Wessells in einer Garage in Palo Alto im Silicon Valley gegründet. Zu den Investoren zählen etwa Chevron, ABB, United Airlines oder Koshla Ventures.

Co-CEO Wendell Brooks betonte die Bedeutung der neuen Anlage für Natrons Wachstum und die Führungsrolle bei der nächsten Batterierevolution. Natron hat über 40 Millionen Dollar investiert, um die 300 Millionen Dollar teure Anlage umzurüsten und bestehende Lithium-Ionen-Batterielinien auf die Produktion von Natrium-Ionen-Batterien umzustellen. ARPA-E steuerte 19,8 Millionen Dollar durch das SCALEUP-Programm bei.

Fokus auf Rechenzentren und industrielle Anwendungen

Bei voller Auslastung soll die Fabrik in Holland jährlich 600 Megawatt Natrium-Ionen-Batterien produzieren. Der anfängliche Fokus liegt auf Rechenzentren, um den Energiespeicherbedarf und die 24/7-Stromversorgung für das explosive Wachstum der künstlichen Intelligenz zu decken. Darüber hinaus will Natron die Art und Weise verändern, wie Unternehmen in verschiedensten Endmärkten industriellen Strom nutzen.

Natrons patentierte Preußisch-Blau-Elektroden speichern und übertragen Natrium-Ionen schneller, häufiger und mit geringerem Innenwiderstand als jede andere kommerzielle Batterie. Die Lieferkette kommt ohne Lithium, Kobalt, Nickel oder andere schwer zu beschaffende Mineralien aus. ARPA-E stellte 2012 die erste Finanzierungsquelle für Natron dar, gefolgt von zusätzlichen Mitteln im Jahr 2020 und Investitionen von strategischen Kunden wie Chevron und Nabors Industries.