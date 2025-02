„Neue Ära für Crypto“: Coinbase-Umsatz und Gewinn explodierte 2024

Durch die Börsennotierung und die damit einhergehenden Veröffentlichungspflichten ist die Coinbase-Aktie zu einer Art Gradmesser für die Krypto-Industrie geworden. Und die Zahlen für 2024 zeigen: Das Geschäft mit Kryptowährungen ist explodiert. Der Gewinn, den Coinbase erzielen konnte, hat sich vervielfacht und ist auf 2,6 Milliarden Dollar gestiegen, der Gesamtumsatz lag bei 6,6 Milliarden Dollar Interessant dabei ist: Das Geschäft mit dem Stablecoin USDC bringt Coinbase mittlerweile satte 910 Mio. Dollar Umsatz.

„Es ist der Beginn einer neuen Ära für Kryptowährungen. Die Stimme der Kryptowirtschaft wurde bei den US-Wahlen laut und deutlich gehört, und die Ära der Regulierung durch Durchsetzung, die unsere Branche in den USA lähmte, ist am Ende. Die Trump-Administration setzt ihr Versprechen, die USA zur Krypto-Hauptstadt des Planeten zu machen, zügig in die Tat um, und weltweit nehmen die führenden Politiker dies zur Kenntnis und erhöhen ihre Aufmerksamkeit und Investitionen in Krypto“, heißt es vollmundig in einem Brief an Investoren.

Hier die wichtigsten Kennzahlen im Überblick:

Umsatz

Der Gesamtumsatz stieg um 111% auf 6,6 Milliarden Dollar.

Der Transaktionsumsatz erhöhte sich um 162% auf 4,0 Milliarden Dollar.

Der Umsatz aus Abonnements und Dienstleistungen wuchs um 64% auf 2,3 Milliarden Dollar.

Gewinn

Der Nettogewinn betrug 2,6 Milliarden Dollar, verglichen mit 95 Millionen Dollar im Vorjahr.

Das bereinigte EBITDA erreichte 3,3 Milliarden Dollar.

Weitere wichtige Kennzahlen

Das Handelsvolumen stieg um 148% auf 1,2 Billionen Dollar.

Die Betriebskosten erhöhten sich um 30% auf 4,3 Milliarden Dollar.

Die liquiden Mittel in USD beliefen sich zum Jahresende auf 9,3 Milliarden Dollar, ein Anstieg um 3,8 Milliarden Dollar im Jahresvergleich.

Stablecoin USDC für Zahlungen

Die Coinbase-Zahlen zeigen, dass mittlerweile sehr große Teile des Umsatzes nicht mehr aus dem klassischen Trading kommen, sondern aus anderen Bereichen wie dem Abogeschäft sowie der Stablecoin-Sparte. „Unsere Ziele für das Jahr 2025 sind die Steigerung des Umsatzes, die Erhöhung des Nutzens und die Erweiterung unseres Fundaments. Unsere Ambition, den Umsatz zu steigern, spiegelt unsere Absicht wider, den Marktanteil des Handels in den Märkten, in denen wir tätig sind, zu erhöhen, das Wachstum von USDC zu beschleunigen und unsere Einnahmen aus Abonnements und Dienstleistungen weiter zu steigern – einschließlich Staking, Custody, Coinbase One und mehr.“

Man werde daran arbeiten, Stablecoins im tägöichen Payment einfacher anzunehmen und zu verwenden zu können. „Gleichzeitig werden wir hart daran arbeiten, mehr Menschen durch Produkte wie unsere führende Layer-2-Plattform Base, SmartWallet und Coinbase Developer Platform an die Onchain heranzuführen.“