Neue CEO für Webgears: Charlotte Lumbroso-Baumgartner kommt von Axel Springer

Die Webgears Group, ein führender internationaler Anbieter von Content-Commerce-Lösungen, gibt die Ernennung von Charlotte Lumbroso-Baumgartner zur neuen Chief Executive Officer (CEO) ab dem 1. Januar 2024 bekannt. Sie tritt die Nachfolge des Gründers und bisherigen CEOs Alexander Bitsche an, der in den Beirat wechselt. Die Vorarlberger Webgears ist für ihr Gutschein-Portale bekannt, zuletzt kaufte sie den deutschen Konkurrenten Sparheld (Trending Topics berichtete).

Mit einem neuen CEO eröffnet die Webgears Group ein neues Kapitel in ihrer Unternehmensgeschichte. Unter der Führung von Gründer Alexander Bitsche hat sich das Unternehmen besonders in der angelsächsischen Welt einen Namen gemacht und kooperiert mit bekannten Medienunternehmen wie BILD, CNET und The Sun; für diese werden digitale Gutschein-Lösungen umgesetzt. Nach dreizehn Jahren an der Spitze der Webgears Group hat Alexander Bitsche beschlossen, in den Beirat zu wechseln. Dort wird er sich zukünftig auf strategische Fragen innerhalb der Gruppe konzentrieren und seine Beteiligung auf wichtige operative Entscheidungen beschränken.

Expertin für digitales Marketing

„Seit ihrer Gründung und unter Alexanders Führung hat sich Webgears zu einem der führenden Anbieter von Content-Commerce-Lösungen in der Branche entwickelt. Ihr außerordentlich hochwertiges Produkt und ihr hocherfahrenes Team von Branchenexperten machen Webgears zum perfekten vertrauenswürdigen Partner für Medienunternehmen. Es ist mir eine Ehre, Alexanders Einladung anzunehmen, die Herausforderung anzunehmen, ihn als CEO abzulösen, und ich freue mich darauf, Webgears in eine neue Wachstumsphase zu führen“, so Charlotte Lumbroso-Baumgartner in einer Aussendung.

Charlotte Lumbroso-Baumgartner bringt langjährige Erfahrung im Bereich digitales Marketing, Medien und Content-Commerce mit, um das Wachstum von Webgears weiter voranzutreiben. Von 2014 bis 2019 war sie als Corporate Development and Strategy Director bei Awin maßgeblich an zweistelligem organischem und anorganischem Wachstum beteiligt und trieb erfolgreich die geografische Expansion, M&A und strategische Partnerschaften voran. Anschließend wechselte sie zu Axel Springer, wo sie verschiedene Managementpositionen im internationalen Geschäft des Konzerns innehatte und Mitglied des Aufsichtsrats von Awin wurde.